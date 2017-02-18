09:41, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Referandum iÃ§in seÃ§men listeleri askÄ±ya Ã§Ä±kÄ±yor





YSK'nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimine gÃ¶re, seÃ§men listeleri bugÃ¼n askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lacak ve 26 Åžubat'a kadar askÄ±da kalacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±Â seÃ§im takvimine gÃ¶re, muhtarlÄ±k bÃ¶lgesi askÄ± listeleri bugÃ¼n askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lacak ve 26 Åžubat'a kadar askÄ±da kalacak. YSK tarafÄ±ndanÂ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan seÃ§im takvimi iÅŸliyor. Buna gÃ¶re, muhtarlÄ±k bÃ¶lgesi askÄ± listeleri bugÃ¼n askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lacak. Tutuklular ile taksirli suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere iliÅŸkin askÄ± listeleri de gÃ¼ncellenmek Ã¼zere askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lacak ve itirazlar baÅŸlayacak. Yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ ise bugÃ¼n "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek. SeÃ§menler ayrÄ±ca, bugÃ¼nden itibaren YSK'nÄ±n "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlenen seÃ§men kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sorgulanmasÄ±nÄ± yapabilecek. MuhtarlÄ±k bÃ¶lgesi askÄ± listeleri, 26 Åžubat'ta askÄ±dan indirilecek.

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