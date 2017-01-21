10:00, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye'den 'YukarÄ± KarabaÄŸ referandumu' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Ermenistanâ€™Ä±n iÅŸgali altÄ±nda bulunanÂ YukarÄ± KarabaÄŸÂ bÃ¶lgesinde 20 Åžubat'ta yapÄ±lacak veÂ gayrimeÅŸruÂ olarak gÃ¶rÃ¼len "anayasal deÄŸiÅŸikliklere iliÅŸkin birÂ referandumun" sonuÃ§larÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan tanÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§eyrek asÄ±rdÄ±r Ermenistanâ€™Ä±n iÅŸgali altÄ±nda olan YukarÄ± KarabaÄŸ bÃ¶lgesinde, 20 Åžubat'ta "anayasal deÄŸiÅŸikliklere iliÅŸkin bir referandum" gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸinin Ã¶ÄŸrenildiÄŸi belirtildi.

"GAYRÄ°MEÅžRU OLARAK GÃ–RDÃœÄžÃœMÃœZ BU REFERANDUM VE SONUÃ‡LARI TANINMAYACAKTIR"

SÃ¶z konusu referandumun uluslararasÄ± hukuk ilkeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ± ve Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) prensiplerinin aÃ§Ä±k ihlali niteliÄŸinde olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Bu ve benzeri eylemler, YukarÄ± KarabaÄŸ ihtilafÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä± yollardan kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§abalara da zarar vermektedir. Ãœlkemiz, Azerbaycan'Ä±n egemenliÄŸinin ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yeni bir ihlalini teÅŸkil edecek sÃ¶z konusu eylemi kÄ±namaktadÄ±r. GayrimeÅŸru gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu referandum ve sonuÃ§larÄ± TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan tanÄ±nmayacaktÄ±r. YukarÄ± KarabaÄŸ ihtilafÄ± GÃ¼ney Kafkasyaâ€™da barÄ±ÅŸ, istikrar ve iÅŸbirliÄŸinin Ã¶nÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k engel olmaya devam etmektedir."

GeÃ§en yÄ±l nisanda YukarÄ± KarabaÄŸ temas hattÄ± ve Azerbaycan-Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bazÄ± kesimlerinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n, statÃ¼konun artÄ±k sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lemez olduÄŸunu ve ihtilafÄ±n bir an Ã¶nce barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, AGÄ°T Minsk Grubuâ€™nun Ã¼yesi olan TÃ¼rkiye'nin, YukarÄ± KarabaÄŸ ihtilafÄ±na adil ve kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalarÄ± desteklemeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸine dikkat Ã§ekildi.