10:45, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela MerkelÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak ve Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Almanya'da mevkidaÅŸÄ± Merkel ile kahvaltÄ±lÄ± toplantÄ±da bir araya geldi. MÃ¼nih'teki Bayerischer Hof Oteli'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yaklaÅŸÄ±k 50 dakika sÃ¼rdÃ¼. ToplantÄ±da, AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin Berlin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali Kemal AydÄ±n ile diÄŸer yetkililer de yer aldÄ±.

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