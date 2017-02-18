BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± iÃ§in Almanya'da

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile dÃ¼n akÅŸam TSÄ° 22.50'deÂ Almanya'nÄ±nÂ MÃ¼nihÂ kentine geldi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±, MÃ¼nih Franz Josef Strauss HavalimanÄ±'nda, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve eÅŸi HÃ¼lya Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin Berlin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali Kemal AydÄ±n, MÃ¼nih BaÅŸkonsolosu Mesut KoÃ§ ve diÄŸer ilgililer karÅŸÄ±ladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m eÅŸi Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m ile uÃ§aÄŸÄ±n merdivenlerinden indiÄŸi sÄ±rada, kendisini alkÄ±ÅŸlayarak karÅŸÄ±layan havalimanÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yanlarÄ±na gitti. HavalimanÄ±nda gÃ¶revli TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla tokalaÅŸan ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ardÄ±ndan konaklayacaÄŸÄ± otele hareket etti.
YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ da MÃ¼nih'e geldi.
53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere Almanya'ya gelen YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ve ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'Ä±n yanÄ± sÄ±ra konferans katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± Ã¼st dÃ¼zey heyetlerle ikili temaslarda bulunmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
UluslararasÄ± gÃ¼venlik ve savunma politikalarÄ±nÄ±n Ã§ok boyutlu olarak ele alÄ±nacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, diÄŸer gÃ¼ncel, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± geliÅŸmelerin de deÄŸerlendirilmesi bekleniyor.
AyrÄ±ca BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, yarÄ±n DÃ¼sseldorf'a geÃ§erek vatandaÅŸlarla buluÅŸmasÄ± planlanÄ±yor.
BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Almanya'yÄ± ziyareti kapsamÄ±nda, AB Komisyonunun GÃ¶Ã§, Ä°Ã§iÅŸleri ve VatandaÅŸlÄ±ktan Sorumlu ÃœyesiÂ Dimitris AvramopulosÂ ile bir araya geldi.
TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri ve bÃ¶lgesel iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kabulde, Ã¶zellikle bÃ¶lgedeki dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadelenin Ã¶nemli yapÄ± taÅŸlarÄ±ndan olan AB-TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki 18 Mart mutabakatÄ±nÄ±n Ã¶nemi vurgulandÄ±.Â
Mutabakat Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin attÄ±ÄŸÄ± adÄ±m ve yerine getirdiÄŸi taahhÃ¼tlere deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, AB'nin bu konuda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶revleri yerine getirmekte halen yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ± ve bu konuda Avrupa Komisyonundan destek beklediklerini belirtti.
TÃ¼rkiye'nin, Avrupa'nÄ±n bir parÃ§asÄ± ve kÄ±tanÄ±n gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir konumda olduÄŸunu vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, terÃ¶rle mÃ¼cadele ve gÃ¼venlik iÅŸ birliÄŸinde AB'den daha fazla destek ve anlayÄ±ÅŸ beklentilerini ifade etti.
Avramopulos da TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±ndaki iliÅŸkilere tekrar ivme kazandÄ±rma ihtiyacÄ±na deÄŸindi, AB ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± temaslarda bulunmanÄ±n yararÄ±na iÅŸaret etti.
TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla Irak'Ä±n kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK'lÄ±larÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu 12 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak imha edildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ile Bulgar DemiryollarÄ± arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma ile Ä°stanbul-Sofya Ekspresi, 20 Åžubat itibarÄ±yla seferlerine baÅŸlayacak" dedi
Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n angajman kurallarÄ± gereÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan TSK personelinin Rusya'ya seyahatini yasaklayan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, konuyu yeniden ele almak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±
ViranÅŸehir'de dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸen ve 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirildi
ViranÅŸehir'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± oluÅŸan tahribat gÃ¼n aydÄ±nlanÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, YukarÄ± KarabaÄŸ'da 20 Åžubat'ta yapÄ±lacak ve gayrimeÅŸru olarak gÃ¶rÃ¼len referandumla ilgili "Ãœlkemiz, Azerbaycan'Ä±n egemenliÄŸinin ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yeni bir ihlalini teÅŸkil edecek sÃ¶z konusu eylemi kÄ±namaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Ä°stanbul'da rÃ¼ÅŸvet ÅŸebekesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 10 ilÃ§edeki 60 adreste arama yapÄ±ldÄ±
YSK'nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimine gÃ¶re, seÃ§men listeleri bugÃ¼n askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lacak ve 26 Åžubat'a kadar askÄ±da kalacak
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan, eski hakim GÃ¼ndoÄŸdu ile savcÄ±lar Ã‡imen ve SarÄ±kaya, Ä°stanbul'da yakalandÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentine geldi
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmayla inÅŸa edilen ve bu yÄ±l hizmete girmesi planlanan SarÄ±kamÄ±ÅŸ Panorama MÃ¼zesi, sanal gerÃ§eklik gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼yle gezilebilecek, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 derece soÄŸuk ortamda o anÄ± yaÅŸatacak
TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne uygun yaÅŸantÄ±larÄ±nÄ± diÄŸer birÃ§ok TÃ¼rk topluluÄŸuna gÃ¶re daha uzun sÃ¼re devam ettiren YÃ¶rÃ¼kler, Anadolu'daki binlerce yÄ±llÄ±k yaÅŸam ÅŸekillerini gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, cezaevlerinin dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸinin jandarmada kalmasÄ± konusunda karara varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu nedenle dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na alÄ±nmasÄ± kararÄ±mÄ±zdan vazgeÃ§tik" dedi
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde SavcÄ±lar Sitesine bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da biri Ã§ocuk 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "El-Bab temizlendikten sonra hedef MÃ¼nbiÃ§â€™tir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÃ¼nbiÃ§ Araplara ait olan bir yerdir. Orada YPG var, orada PYD var, onlarÄ±n orayÄ± boÅŸaltmasÄ± gerekiyor" dedi