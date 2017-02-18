GÃ¼ncelleme: 06:52, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± iÃ§in Almanya'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile dÃ¼n akÅŸam TSÄ° 22.50'deÂ Almanya'nÄ±nÂ MÃ¼nihÂ kentine geldi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±, MÃ¼nih Franz Josef Strauss HavalimanÄ±'nda, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve eÅŸi HÃ¼lya Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin Berlin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali Kemal AydÄ±n, MÃ¼nih BaÅŸkonsolosu Mesut KoÃ§ ve diÄŸer ilgililer karÅŸÄ±ladÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m eÅŸi Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m ile uÃ§aÄŸÄ±n merdivenlerinden indiÄŸi sÄ±rada, kendisini alkÄ±ÅŸlayarak karÅŸÄ±layan havalimanÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yanlarÄ±na gitti. HavalimanÄ±nda gÃ¶revli TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla tokalaÅŸan ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ardÄ±ndan konaklayacaÄŸÄ± otele hareket etti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ da MÃ¼nih'e geldi.

ÃœST DÃœZEY HEYETLERLE Ä°KÄ°LÄ° TEMASLARDA BULUNMASI Ã–NGÃ–RÃœLÃœYOR

53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere Almanya'ya gelen YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ve ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'Ä±n yanÄ± sÄ±ra konferans katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± Ã¼st dÃ¼zey heyetlerle ikili temaslarda bulunmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

UluslararasÄ± gÃ¼venlik ve savunma politikalarÄ±nÄ±n Ã§ok boyutlu olarak ele alÄ±nacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, diÄŸer gÃ¼ncel, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± geliÅŸmelerin de deÄŸerlendirilmesi bekleniyor.

AyrÄ±ca BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, yarÄ±n DÃ¼sseldorf'a geÃ§erek vatandaÅŸlarla buluÅŸmasÄ± planlanÄ±yor.

BAÅžBAKAN YILDIRIM, AVRAMPULOS'U KABUL ETTÄ°

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Almanya'yÄ± ziyareti kapsamÄ±nda, AB Komisyonunun GÃ¶Ã§, Ä°Ã§iÅŸleri ve VatandaÅŸlÄ±ktan Sorumlu ÃœyesiÂ Dimitris AvramopulosÂ ile bir araya geldi.

TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri ve bÃ¶lgesel iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kabulde, Ã¶zellikle bÃ¶lgedeki dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadelenin Ã¶nemli yapÄ± taÅŸlarÄ±ndan olan AB-TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki 18 Mart mutabakatÄ±nÄ±n Ã¶nemi vurgulandÄ±.Â

Mutabakat Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin attÄ±ÄŸÄ± adÄ±m ve yerine getirdiÄŸi taahhÃ¼tlere deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, AB'nin bu konuda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶revleri yerine getirmekte halen yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ± ve bu konuda Avrupa Komisyonundan destek beklediklerini belirtti.

TÃ¼rkiye'nin, Avrupa'nÄ±n bir parÃ§asÄ± ve kÄ±tanÄ±n gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir konumda olduÄŸunu vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, terÃ¶rle mÃ¼cadele ve gÃ¼venlik iÅŸ birliÄŸinde AB'den daha fazla destek ve anlayÄ±ÅŸ beklentilerini ifade etti.

Avramopulos da TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±ndaki iliÅŸkilere tekrar ivme kazandÄ±rma ihtiyacÄ±na deÄŸindi, AB ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± temaslarda bulunmanÄ±n yararÄ±na iÅŸaret etti.