GÃ¼ncelleme: 04:35, 19 Åžubat 2017 Pazar

Ä°nternet 2020'de dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 60'Ä±na ulaÅŸacak





"Dijital devrim" olarak adlandÄ±rÄ±lan interneti kullanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 60'Ä±na ulaÅŸmasÄ± bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UluslararasÄ± TelekomÃ¼nikasyon BirliÄŸi'nin (ITU)Â internet eriÅŸim oranlarÄ±na iliÅŸkin istatistiklerine gÃ¶re, 1995'te dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 1'iÂ internet hizmetinden yararlanÄ±yorken, 2000 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde bu rakam dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 7'sine ulaÅŸtÄ±. 1989'de icat edilenÂ internete eriÅŸebilen kiÅŸi sayÄ±sÄ±, 2015â€™te 3,2 milyara ulaÅŸarak dÃ¼nya nÃ¼fusun yÃ¼zde 43'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturdu. Bir yÄ±l sonra da dÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 3,5 milyar kiÅŸi internet eriÅŸimine sahip oldu. 2016'da Amerika kÄ±tasÄ±nda nÃ¼fusun yÃ¼zde 65'i, BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu Ã¼lkelerinde yÃ¼zde 66'sÄ±, Afrika'da yÃ¼zde 25'i, Avrupa'da yÃ¼zde 79'u, Asya ve Pasifik'te yÃ¼zde 42'si, Arap Ã¼lkelerinde de yÃ¼zde 41'i internete eriÅŸebildi. Tahminlere gÃ¶re, internete eriÅŸim imkanÄ± bulabilecek kiÅŸi sayÄ±sÄ± 2020 yÄ±lÄ±na kadar 4,1 milyara Ã§Ä±kacak. Bu sayÄ± dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± oluÅŸturacak. 2020'DE KÄ°ÅžÄ° BAÅžINA 25,1 GB Ä°NTERNET Ä°nternet eriÅŸimin 2020 yÄ±lÄ±na kadar artmasÄ±yla kiÅŸi baÅŸÄ±na internet kullanÄ±mÄ± da artacak. AylÄ±k internet kullanÄ±mÄ±nÄ±n 2015â€™te kiÅŸi baÅŸÄ±na 9,9 gigabayttan 2020 yÄ±lÄ±nda 25,1 gigabayta Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor. AyrÄ±ca ITU, 2020 yÄ±lÄ±na kadar internet aÄŸÄ±na baÄŸlÄ± cihazlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n da 25 milyara ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. BÃ¶ylelikle 2015'te kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen internet aÄŸÄ±na baÄŸlÄ± cihaz sayÄ±sÄ± 2020 yÄ±lÄ±nda 2,2'den 3,4'e yÃ¼kselecek. AKILLI TELEFON TRAFÄ°ÄžÄ° VE VÄ°DEOLAR ARTACAK AkÄ±llÄ± telefon trafiÄŸinin ise bilgisayar trafiÄŸini 2020 yÄ±lÄ±na kadar geÃ§mesi bekleniyor. BiliÅŸim teknolojileri ÅŸirketi Cisco'ya gÃ¶re ise yine 2020'ye kadar videolarÄ±n internette en Ã§ok yer kaplayan iÃ§erik olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. 2020'de dÃ¼nya Ã¼zerindeki tÃ¼m internet trafiÄŸinin yÃ¼zde 79'unun videolardan oluÅŸacacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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