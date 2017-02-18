11:01, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

ViranÅŸehir'deki 'terÃ¶r' tahribatÄ± gÃ¼n aydÄ±nlanÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±





ViranÅŸehir'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± oluÅŸan tahribat gÃ¼n aydÄ±nlanÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±nÂ ViranÅŸehirÂ ilÃ§esinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen ve 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±Â terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±Â sonrasÄ± oluÅŸan tahribat, gÃ¼n aydÄ±nlanÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YeniÅŸehir Mahallesi'nde yer alan SavcÄ±lar Sitesi'nde dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan olay nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 2 metre derinliÄŸinde Ã§ukurun oluÅŸtuÄŸu bÃ¶lgedeki onlarca bina ve araÃ§ kullanÄ±lmaz hale geldi. TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± bazÄ± binalarda da hasara yol aÃ§tÄ±. BÃ¶lgede oluÅŸan tahribat gÃ¼nÃ¼n aÄŸarmasÄ±yla belirginleÅŸti. Geceyi yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda geÃ§iren bazÄ± Ã§evre sakinleri sabah olay yerine gelerek ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izledi. BÄ°NALARA TÃœRK BAYRAÄžI ASILDI SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± araÃ§ ve yaya trafiÄŸine kapatÄ±lan bÃ¶lgede Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶rle mÃ¼cadele, bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, ÅžanlÄ±urfa ile DiyarbakÄ±r Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AFAD) gÃ¶revlilerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. OlayÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± binalara bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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