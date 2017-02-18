Meksika'da Trump'a 'etten duvarlÄ±' protesto

Meksika'da yÃ¼zlerce kiÅŸi,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±na duvar inÅŸa etme planÄ±nÄ± "etten duvar" Ã¶rerek protesto etti.
Ciudad Juarez kentinde toplanan yÃ¼zlerce kiÅŸiÂ Rio Grande nehriÂ yakÄ±nlarÄ±nda etten duvar Ã¶rerek ellerindeki renkli bez parÃ§alarÄ±nÄ±, komÅŸularÄ± ABD'nin Teksas eyaletine baÄŸlÄ± El Paso kenti sakinlerine salladÄ±.
OrganizatÃ¶rler, iki ÅŸehri bir araya getirmek amaÃ§lÄ± dostÃ§a Ã¶rÃ¼len etten duvarÄ±n, onlarÄ± bÃ¶len Ã§elik ya da beton duvardan daha iyi olduÄŸunu belirtti.
Eski devlet baÅŸkanÄ± adayÄ± Cuauhtemoc Cardenas, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Burada gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi, nehrin diÄŸer yakasÄ±nda, diÄŸer tarafta bÃ¶yle bir duvar inÅŸa etmek isteyen pek Ã§ok dostumuz var." dedi.Â
Fransa'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplanan sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yeleri, Paris'te yaÅŸanan olayla ilgili aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 4 polisin hapsedilmesini istedi
GÃ¼rcistan'Ä±n Ã¶nde gelen televizyon kanallarÄ±ndan "Rustavi 2"nin yayÄ±nÄ±nÄ±n, kanal aleyhine aÃ§Ä±lan dava nedeniyle protesto amacÄ±yla durdurulduÄŸu bildirildi
Yahudi iÅŸgal birimleri ve "AyrÄ±m DuvarÄ±"na karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale etti, onlarca Filistinli atÄ±lan gazdan etkilendi
Meksika'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±na duvar inÅŸa etme planÄ±nÄ± "etten duvar" Ã¶rerek protesto etti
Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Bakir Ä°zetbegovic, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§acaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
The Associated Pressâ€™in haberine gÃ¶re, Trump 11 farklÄ± eyalette yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisini kullanarak yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menleri yakalamaya hazÄ±rlanÄ±yor
Almanya Savunma BakanÄ± Leyen, "Bizimle benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸleri paylaÅŸan daha fazla MÃ¼slÃ¼man ve Arap Ã¼lkesi ile ortaklÄ±klar aramamÄ±z lazÄ±m." dedi.
Irak Enbar'da uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey isimlerinden biri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde gelecek hafta baÅŸlayacak Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde "yÃ¶netim", "yeni anayasa" ve "seÃ§imler" konusunun ele alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi
Kuzey Sina'da yola dÃ¶ÅŸenen bombanÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 3 asker Ã¶ldÃ¼, 4'Ã¼ yaralandÄ±
Yunanistan'da Shisto sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda kalan 31 Ã§ocuk, Atina'daki bir lisede ders baÅŸÄ± yaptÄ±.
Kazakistan'da askeri tatbikat sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 7 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Kosova'da BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±
Ä°spanya'nÄ±n Kuzey Afrika'daki topraÄŸÄ± Ceuta'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 110 gÃ¶Ã§men gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¼ney Sudan Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± istifa ederek muhalefete katÄ±ldÄ±
Tunus, Cezayir ve MÄ±sÄ±r'Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, Libya'daki krize Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ± kapsamÄ±nda bir araya gelecek