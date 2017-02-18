11:06, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Meksika'da Trump'a 'etten duvarlÄ±' protesto

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meksika'da yÃ¼zlerce kiÅŸi,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±na duvar inÅŸa etme planÄ±nÄ± "etten duvar" Ã¶rerek protesto etti.

Ciudad Juarez kentinde toplanan yÃ¼zlerce kiÅŸiÂ Rio Grande nehriÂ yakÄ±nlarÄ±nda etten duvar Ã¶rerek ellerindeki renkli bez parÃ§alarÄ±nÄ±, komÅŸularÄ± ABD'nin Teksas eyaletine baÄŸlÄ± El Paso kenti sakinlerine salladÄ±.

OrganizatÃ¶rler, iki ÅŸehri bir araya getirmek amaÃ§lÄ± dostÃ§a Ã¶rÃ¼len etten duvarÄ±n, onlarÄ± bÃ¶len Ã§elik ya da beton duvardan daha iyi olduÄŸunu belirtti.

Eski devlet baÅŸkanÄ± adayÄ± Cuauhtemoc Cardenas, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Burada gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi, nehrin diÄŸer yakasÄ±nda, diÄŸer tarafta bÃ¶yle bir duvar inÅŸa etmek isteyen pek Ã§ok dostumuz var." dedi.Â