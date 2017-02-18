ViranÅŸehir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 26 gÃ¶zaltÄ±

TÃ¼rkiye'den 'YukarÄ± KarabaÄŸ referandumu' tepkisi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, YukarÄ± KarabaÄŸ'da 20 Åžubat'ta yapÄ±lacak ve gayrimeÅŸru olarak gÃ¶rÃ¼len referandumla ilgili "Ãœlkemiz, Azerbaycan'Ä±n egemenliÄŸinin ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yeni bir ihlalini teÅŸkil edecek sÃ¶z konusu eylemi kÄ±namaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi