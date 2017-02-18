Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere sert mÃ¼dahale

Ä°srailÂ askerlerinin,Â BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlenenÂ Yahudi yerleÅŸim birimleri veÂ AyrÄ±mÂ (UtanÃ§)Â DuvarÄ±Â karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi sonucu onlarca kiÅŸinin atÄ±lan gazdan etkilendiÄŸi bildirildi.
"AyrÄ±m DuvarÄ± ve YerleÅŸim Birimlerine KarÅŸÄ± MÃ¼cadele Halk Komiteleri" tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah ve El-Bire kentleri arasÄ±nda yer alan Belin beldesinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale etti.
Askerlerin gÃ¶stericileri daÄŸÄ±tmak iÃ§in plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada Ã§ok sayÄ±da Filistinlinin gazdan etkilenerek boÄŸulma tehlikesi geÃ§irdiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada Filistinli grubun da Ä°srail askerlerine taÅŸ ve plastik ÅŸiÅŸe atarak karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
BatÄ± Åžeria'nÄ±n Belin beldesindeki Halk Komiteleri KoordinatÃ¶rÃ¼ Abdullah Ebu Rahme, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin AyrÄ±m DuvarÄ± iÃ§in el koyduÄŸu tÃ¼m Filistin topraklarÄ± geri alÄ±nana kadar gÃ¶sterilerin sÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail yÃ¶netimi, 2000 yÄ±lÄ±nda patlak veren Aksa Ä°ntifadasÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±lara engel olma iddiasÄ±yla DoÄŸu KudÃ¼s ile BatÄ± Åžeria arasÄ±nda "AyrÄ±m DuvarÄ±"nÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplanan sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yeleri, Paris'te yaÅŸanan olayla ilgili aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 4 polisin hapsedilmesini istedi
GÃ¼rcistan'Ä±n Ã¶nde gelen televizyon kanallarÄ±ndan "Rustavi 2"nin yayÄ±nÄ±nÄ±n, kanal aleyhine aÃ§Ä±lan dava nedeniyle protesto amacÄ±yla durdurulduÄŸu bildirildi
Yahudi iÅŸgal birimleri ve "AyrÄ±m DuvarÄ±"na karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale etti, onlarca Filistinli atÄ±lan gazdan etkilendi
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