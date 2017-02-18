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12:37, 18 Åžubat 2017 Cumartesi
Filistin
11:18, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

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Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere sert mÃ¼dahale
Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere sert mÃ¼dahale

Yahudi iÅŸgal birimleri ve "AyrÄ±m DuvarÄ±"na karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale etti, onlarca Filistinli atÄ±lan gazdan etkilendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ askerlerinin,Â BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlenenÂ Yahudi yerleÅŸim birimleri veÂ AyrÄ±mÂ (UtanÃ§)Â DuvarÄ±Â karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi sonucu onlarca kiÅŸinin atÄ±lan gazdan etkilendiÄŸi bildirildi.

"AyrÄ±m DuvarÄ± ve YerleÅŸim Birimlerine KarÅŸÄ± MÃ¼cadele Halk Komiteleri" tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah ve El-Bire kentleri arasÄ±nda yer alan Belin beldesinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale etti.

Askerlerin gÃ¶stericileri daÄŸÄ±tmak iÃ§in plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada Ã§ok sayÄ±da Filistinlinin gazdan etkilenerek boÄŸulma tehlikesi geÃ§irdiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada Filistinli grubun da Ä°srail askerlerine taÅŸ ve plastik ÅŸiÅŸe atarak karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

BatÄ± Åžeria'nÄ±n Belin beldesindeki Halk Komiteleri KoordinatÃ¶rÃ¼ Abdullah Ebu Rahme, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin AyrÄ±m DuvarÄ± iÃ§in el koyduÄŸu tÃ¼m Filistin topraklarÄ± geri alÄ±nana kadar gÃ¶sterilerin sÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°srail yÃ¶netimi, 2000 yÄ±lÄ±nda patlak veren Aksa Ä°ntifadasÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±lara engel olma iddiasÄ±yla DoÄŸu KudÃ¼s ile BatÄ± Åžeria arasÄ±nda "AyrÄ±m DuvarÄ±"nÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular filistin Ä°srail
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