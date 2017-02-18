11:23, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

GÃ¼rcistan'da televizyon kanalÄ± protesto iÃ§in ekranÄ±nÄ± kararttÄ±





GÃ¼rcistan'Ä±n Ã¶nde gelen televizyon kanallarÄ±ndan "Rustavi 2"nin yayÄ±nÄ±nÄ±n, kanal aleyhine aÃ§Ä±lan dava nedeniyle protesto amacÄ±yla durdurulduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼rcistan'Ä±n Ã¶nde gelen televizyon kanallarÄ±ndan "Rustavi 2"nin yayÄ±nÄ±nÄ±n, kanal aleyhine aÃ§Ä±lan dava nedeniyle protesto amacÄ±yla durdurulduÄŸu bildirildi. KanalÄ±n genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve ana haber bÃ¼lteni sunucusu Zaal UdumaÅŸvili, Ã¶zel yayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rustavi 2 yÃ¶netiminin protesto iÃ§in yayÄ±n durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Rustavi 2'ye yÃ¶nelik mahkemede sÃ¼ren davayÄ± protesto ederek basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruduklarÄ±nÄ± belirten UdumaÅŸvili, "Ä°nanÄ±n bu kararÄ±n verilmesi bizim iÃ§in kolay deÄŸildi ama bu bir televizyon kanalÄ±nÄ±n baÅŸvurabileceÄŸi protestonun son Ã§aresidir. Bize bugÃ¼n baÅŸka yol bÄ±rakmadÄ±lar. Biz susarak hepinize sesimizi ulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi. UdumaÅŸvili'nin davayÄ± protesto etmek ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumak amacÄ±yla izleyicileri yarÄ±n Tiflis'te yapÄ±lacak gÃ¶steriye katÄ±lma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rustavi 2 yÃ¶netiminin kararÄ±yla kanalÄ±n yayÄ±nÄ± durduruldu. Ä°nternet sitesinin yayÄ±nÄ±nÄ± da durduran Rustavi 2'nin protestosunun kaÃ§ gÃ¼n sÃ¼receÄŸi henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±.

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