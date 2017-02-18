Paris'teki polis ÅŸiddetine Londra'da protesto | FOTO

FransÄ±zÂ polisinin bir genceÂ cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±naÂ tepkiÂ amacÄ±ylaÂ Ä°ngiltere'nin baÅŸkentiÂ Londra'da eylem yapÄ±ldÄ±.
"IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± Dur" (Stand Up To Racism) ile "Siyahilerin HayatÄ± DeÄŸerlidir" (Black Lives Matter) adlÄ± sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te polisin bir gence cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±nÄ± protesto etti.
Fransa'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼ndeki gÃ¶steride, saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren polislerin hapsedilmesini isteyen eylemciler, "Theo iÃ§in adalet", "ArtÄ±k Ã¶rtbaslar olmasÄ±n" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±. Eylemciler, Fransa'daki Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°slamofobiye karÅŸÄ± da slogan attÄ±.
Paris'in kuzeyindeki bir banliyÃ¶de, rutin kimlik kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda 4 polis tarafÄ±ndan durdurulan 22 yaÅŸÄ±ndaki Theo isimli gence polisin copla cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Paris'in banliyÃ¶lerinden Aulnay-sous-Bois'da 2 Åžubat'ta yaÅŸanan olay, Ã¶zellikle baÅŸkent ve banliyÃ¶lerinde ÅŸiddetli protesto gÃ¶sterilerine neden olmuÅŸtu. Theo'nun 60 gÃ¼n iÅŸ gÃ¶remez raporu aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 4 polis aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu kiÅŸilerden biri hakkÄ±nda "cinsel saldÄ±rÄ±", diÄŸerleri hakkÄ±nda ise "kasten ÅŸiddet uygulamak" suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplanan sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yeleri, Paris'te yaÅŸanan olayla ilgili aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 4 polisin hapsedilmesini istedi
GÃ¼rcistan'Ä±n Ã¶nde gelen televizyon kanallarÄ±ndan "Rustavi 2"nin yayÄ±nÄ±nÄ±n, kanal aleyhine aÃ§Ä±lan dava nedeniyle protesto amacÄ±yla durdurulduÄŸu bildirildi
Yahudi iÅŸgal birimleri ve "AyrÄ±m DuvarÄ±"na karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale etti, onlarca Filistinli atÄ±lan gazdan etkilendi
Meksika'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±na duvar inÅŸa etme planÄ±nÄ± "etten duvar" Ã¶rerek protesto etti
Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Bakir Ä°zetbegovic, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§acaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
The Associated Pressâ€™in haberine gÃ¶re, Trump 11 farklÄ± eyalette yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisini kullanarak yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menleri yakalamaya hazÄ±rlanÄ±yor
Almanya Savunma BakanÄ± Leyen, "Bizimle benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸleri paylaÅŸan daha fazla MÃ¼slÃ¼man ve Arap Ã¼lkesi ile ortaklÄ±klar aramamÄ±z lazÄ±m." dedi.
Irak Enbar'da uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey isimlerinden biri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde gelecek hafta baÅŸlayacak Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde "yÃ¶netim", "yeni anayasa" ve "seÃ§imler" konusunun ele alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi
Kuzey Sina'da yola dÃ¶ÅŸenen bombanÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 3 asker Ã¶ldÃ¼, 4'Ã¼ yaralandÄ±
Yunanistan'da Shisto sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda kalan 31 Ã§ocuk, Atina'daki bir lisede ders baÅŸÄ± yaptÄ±.
Kazakistan'da askeri tatbikat sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 7 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Kosova'da BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±
Ä°spanya'nÄ±n Kuzey Afrika'daki topraÄŸÄ± Ceuta'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 110 gÃ¶Ã§men gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¼ney Sudan Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± istifa ederek muhalefete katÄ±ldÄ±
Tunus, Cezayir ve MÄ±sÄ±r'Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, Libya'daki krize Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ± kapsamÄ±nda bir araya gelecek