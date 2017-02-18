11:27, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Paris'teki polis ÅŸiddetine Londra'da protesto | FOTO





Fransa'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplanan sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yeleri, Paris'te yaÅŸanan olayla ilgili aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 4 polisin hapsedilmesini istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FransÄ±zÂ polisinin bir genceÂ cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±naÂ tepkiÂ amacÄ±ylaÂ Ä°ngiltere'nin baÅŸkentiÂ Londra'da eylem yapÄ±ldÄ±. "IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± Dur" (Stand Up To Racism) ile "Siyahilerin HayatÄ± DeÄŸerlidir" (Black Lives Matter) adlÄ± sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te polisin bir gence cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±nÄ± protesto etti. Fransa'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼ndeki gÃ¶steride, saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren polislerin hapsedilmesini isteyen eylemciler, "Theo iÃ§in adalet", "ArtÄ±k Ã¶rtbaslar olmasÄ±n" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±. Eylemciler, Fransa'daki Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°slamofobiye karÅŸÄ± da slogan attÄ±. Paris'in kuzeyindeki bir banliyÃ¶de, rutin kimlik kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda 4 polis tarafÄ±ndan durdurulan 22 yaÅŸÄ±ndaki Theo isimli gence polisin copla cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Paris'in banliyÃ¶lerinden Aulnay-sous-Bois'da 2 Åžubat'ta yaÅŸanan olay, Ã¶zellikle baÅŸkent ve banliyÃ¶lerinde ÅŸiddetli protesto gÃ¶sterilerine neden olmuÅŸtu. Theo'nun 60 gÃ¼n iÅŸ gÃ¶remez raporu aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 4 polis aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu kiÅŸilerden biri hakkÄ±nda "cinsel saldÄ±rÄ±", diÄŸerleri hakkÄ±nda ise "kasten ÅŸiddet uygulamak" suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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