Ä°ki kÄ±z kardeÅŸin

Malatya'nÄ±nÂ DoÄŸanÅŸehir ilÃ§esinde iki kÄ±z kardeÅŸ, halk arasÄ±nda "kelebek hastalÄ±ÄŸÄ±" diye bilinen genetik cilt rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±Â Epidermolysis BullosaÂ hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyor.
ElmalÄ± Mahallesi'nde tek katlÄ± bir evde anne ve babasÄ±yla yaÅŸayan 19 yaÅŸÄ±ndaki Sevilay ile 13 yaÅŸÄ±ndaki NurgÃ¼l DemirtaÅŸ, vÃ¼cutlarÄ±nda aÃ§Ä±k yaralar oluÅŸturan hastalÄ±k nedeniyle yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi gezmek dolaÅŸmak bir yana, yanlarÄ±nda biri olmadan dÄ±ÅŸarÄ± bile Ã§Ä±kamÄ±yor.
Verilere gÃ¶re dÃ¼nyada 50 bin, TÃ¼rkiye'de ise 400 kiÅŸide gÃ¶rÃ¼len deri hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hayallerine gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ DemirtaÅŸ kardeÅŸler, hem psikolojik hem de fiziksel olarak acÄ± veren rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden zorlu bir yaÅŸamÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ omuzluyor.
DoÄŸduÄŸundan beri hayatÄ±nÄ± adeta elinden alan kelebek hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele eden Sevilay DemirtaÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bedensel durumunun ruhuna da yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Normal, saÄŸlÄ±klÄ± insanlar gibi dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamadÄ±klarÄ±nÄ±, kazara birilerinin kendilerine Ã§arpmalarÄ± durumunda yara aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan DemirtaÅŸ, rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± nedeniyle insanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n da zaman zaman kendilerini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
BazÄ± insanlarÄ±n bulaÅŸÄ±cÄ± sandÄ±klarÄ± hastalÄ±klarÄ± nedeniyle dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda kendilerine tepki gÃ¶sterdiÄŸini dile getiren DemirtaÅŸ, "Bu hastalÄ±k bulaÅŸÄ±cÄ± deÄŸil. Her gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z yerde de 'Aman Ã§ocuÄŸumu ÅŸuraya, buraya Ã§ekeyim' demeyin. BulaÅŸÄ±cÄ± deÄŸil ama bizi gÃ¶rÃ¼nce Ã§ocuklarÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rÄ±yorlar. Ä°nsanlar algÄ±layamÄ±yor bizim durumumuzu. YÃ¼rÃ¼yebilsem bile kalabalÄ±ÄŸa giremiyorum." diye konuÅŸtu.Â
Malatya'nÄ±n DoÄŸanÅŸehir ilÃ§esinde iki kÄ±z kardeÅŸ, halk arasÄ±nda "kelebek hastalÄ±ÄŸÄ±" diye bilinen genetik cilt rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Epidermolysis Bullosa hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyor
Kilis'te aralarÄ±nda Suriyelilerin de bulunduÄŸu bir grup kadÄ±n, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele eden askerlere manevi destek amacÄ±yla her hafta toplanarak, Fetih ve Yasin surelerini okuyup, dua ediyor
Taiz kentinde evine dÃ¼ÅŸen bomba yÃ¼zÃ¼nden kardeÅŸini kaybeden, kendisi ve annesi yaralanan 3 yaÅŸÄ±ndaki Jana Muhammed, Afyonkarahisar'da geÃ§irdiÄŸi ameliyat sonrasÄ± iyileÅŸti
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Tanzanya'da bir ÅŸehir olan DarÃ¼sselam'Ä±n ismi, ArapÃ§a "BarÄ±ÅŸ Memleketi" mÃ¢nÃ¢sÄ±na gelmektedir. 2012 YÄ±lÄ±nda DÃ¼nya BÃ¼lteninde yayÄ±nlanan bu haberi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Tanzanya'ya seyahati dolayÄ±sÄ±yla yeniden yayÄ±nlÄ±yoruz.
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