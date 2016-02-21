Genelkurmay 'Rusya yasaÄŸÄ±' kararÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§iriyor

Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n angajman kurallarÄ± gereÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) personelininÂ Rusya'ya seyahatini yasaklayanÂ Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, konuyu yeniden ele almak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r ihlali yapan Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n angajman kurallarÄ± gereÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan birtakÄ±m Ã¶nlemler almÄ±ÅŸ, kuvvet komutanlÄ±klarÄ±na gÃ¶nderilen yazÄ±yla TSK personelinin yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahatlerine yÃ¶nelik bazÄ± dÃ¼zenlemelere gidilmiÅŸti. Bu kapsamda gÃ¶nderilen emir yazÄ±sÄ±yla TSK personelinin Rusya'ya seyahati yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.
TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸme sÃ¼recine girmesinin ardÄ±ndan sÃ¶z konusu yasak yeniden gÃ¼ndeme geldi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca konuya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Yasak kararÄ±nÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda ilgili birimlerden gÃ¶rÃ¼ÅŸler toplanmaya, incelemeler yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. YasaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik karargaha olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸler gelirken konu, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile de paylaÅŸÄ±ldÄ±. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde sÃ¶z konusu yasaÄŸÄ± kaldÄ±rmasÄ±, bununla ilgili emri birliklere iletmesi bekleniyor.
TSK izin yÃ¶netmeliÄŸine gÃ¶re personelin, yÄ±llÄ±k 30 gÃ¼n planlÄ± izni bulunuyor. TSK personeline seyahat ve mazeretin yanÄ± sÄ±ra mesleki bilgi ve gÃ¶rgÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±rmak, Ã¶ÄŸrenim, seminer gibi gerekÃ§elerle de yurt dÄ±ÅŸÄ± izni verilebiliyor.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve kuvvet komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± TSK personeli kendi kurumlarÄ±ndan yetki veren makama bildirimde bulunmasÄ± kaydÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kabiliyor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na izinli gidecek personele, hareket tarzlarÄ± hakkÄ±nda, istihbarat ve istihbarata karÅŸÄ± koyma konusunda, tugay komutanlÄ±klarÄ± ve eÅŸiti kurum amirliklerince uyarÄ±cÄ± bilgiler veriliyor. Ä°zinli gitmesine mÃ¼saade edilen personelin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nca tutulan kayÄ±tlarda kimliÄŸi, birliÄŸi, izin tarihleri, gideceÄŸi yer veya yerler ile kalacaÄŸÄ± adresler yer alÄ±yor.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na izinli Ã§Ä±kan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvveleri personelinin bazÄ± kurallara uymasÄ± da gerekiyor. Buna gÃ¶re, izinli olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan subay, astsubay ve asker Ã¶ÄŸrencilerden, milletin ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin birer temsilcisi olarak gerek resmi gerekse Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ± TÃ¼rk askerine yaraÅŸÄ±r bir ÅŸekilde dÃ¼zenlemeleri isteniyor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na izne Ã§Ä±kanlarÄ±n yabancÄ±larla temasta daha titiz ve dikkatli davranmalarÄ±, resmi ve Ã¶zel hayatlarÄ±nda herhangi bir olaya sebebiyet vermemek iÃ§in Ã¶zen gÃ¶stermeleri gerekiyor.
TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla Irak'Ä±n kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK'lÄ±larÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu 12 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak imha edildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ile Bulgar DemiryollarÄ± arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma ile Ä°stanbul-Sofya Ekspresi, 20 Åžubat itibarÄ±yla seferlerine baÅŸlayacak" dedi
Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n angajman kurallarÄ± gereÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan TSK personelinin Rusya'ya seyahatini yasaklayan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, konuyu yeniden ele almak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±
ViranÅŸehir'de dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸen ve 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirildi
ViranÅŸehir'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± oluÅŸan tahribat gÃ¼n aydÄ±nlanÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, YukarÄ± KarabaÄŸ'da 20 Åžubat'ta yapÄ±lacak ve gayrimeÅŸru olarak gÃ¶rÃ¼len referandumla ilgili "Ãœlkemiz, Azerbaycan'Ä±n egemenliÄŸinin ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yeni bir ihlalini teÅŸkil edecek sÃ¶z konusu eylemi kÄ±namaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Ä°stanbul'da rÃ¼ÅŸvet ÅŸebekesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 10 ilÃ§edeki 60 adreste arama yapÄ±ldÄ±
YSK'nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimine gÃ¶re, seÃ§men listeleri bugÃ¼n askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lacak ve 26 Åžubat'a kadar askÄ±da kalacak
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan, eski hakim GÃ¼ndoÄŸdu ile savcÄ±lar Ã‡imen ve SarÄ±kaya, Ä°stanbul'da yakalandÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentine geldi
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmayla inÅŸa edilen ve bu yÄ±l hizmete girmesi planlanan SarÄ±kamÄ±ÅŸ Panorama MÃ¼zesi, sanal gerÃ§eklik gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼yle gezilebilecek, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 derece soÄŸuk ortamda o anÄ± yaÅŸatacak
TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne uygun yaÅŸantÄ±larÄ±nÄ± diÄŸer birÃ§ok TÃ¼rk topluluÄŸuna gÃ¶re daha uzun sÃ¼re devam ettiren YÃ¶rÃ¼kler, Anadolu'daki binlerce yÄ±llÄ±k yaÅŸam ÅŸekillerini gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, cezaevlerinin dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸinin jandarmada kalmasÄ± konusunda karara varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu nedenle dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na alÄ±nmasÄ± kararÄ±mÄ±zdan vazgeÃ§tik" dedi
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde SavcÄ±lar Sitesine bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da biri Ã§ocuk 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "El-Bab temizlendikten sonra hedef MÃ¼nbiÃ§â€™tir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÃ¼nbiÃ§ Araplara ait olan bir yerdir. Orada YPG var, orada PYD var, onlarÄ±n orayÄ± boÅŸaltmasÄ± gerekiyor" dedi