11:41, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Genelkurmay 'Rusya yasaÄŸÄ±' kararÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§iriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n angajman kurallarÄ± gereÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) personelininÂ Rusya'ya seyahatini yasaklayanÂ Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, konuyu yeniden ele almak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r ihlali yapan Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n angajman kurallarÄ± gereÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan birtakÄ±m Ã¶nlemler almÄ±ÅŸ, kuvvet komutanlÄ±klarÄ±na gÃ¶nderilen yazÄ±yla TSK personelinin yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahatlerine yÃ¶nelik bazÄ± dÃ¼zenlemelere gidilmiÅŸti. Bu kapsamda gÃ¶nderilen emir yazÄ±sÄ±yla TSK personelinin Rusya'ya seyahati yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸme sÃ¼recine girmesinin ardÄ±ndan sÃ¶z konusu yasak yeniden gÃ¼ndeme geldi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca konuya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Yasak kararÄ±nÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda ilgili birimlerden gÃ¶rÃ¼ÅŸler toplanmaya, incelemeler yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. YasaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik karargaha olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸler gelirken konu, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile de paylaÅŸÄ±ldÄ±. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde sÃ¶z konusu yasaÄŸÄ± kaldÄ±rmasÄ±, bununla ilgili emri birliklere iletmesi bekleniyor.

YURT DIÅžINA Ä°ZÄ°NLE Ã‡IKILIYOR

TSK izin yÃ¶netmeliÄŸine gÃ¶re personelin, yÄ±llÄ±k 30 gÃ¼n planlÄ± izni bulunuyor. TSK personeline seyahat ve mazeretin yanÄ± sÄ±ra mesleki bilgi ve gÃ¶rgÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±rmak, Ã¶ÄŸrenim, seminer gibi gerekÃ§elerle de yurt dÄ±ÅŸÄ± izni verilebiliyor.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve kuvvet komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± TSK personeli kendi kurumlarÄ±ndan yetki veren makama bildirimde bulunmasÄ± kaydÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kabiliyor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na izinli gidecek personele, hareket tarzlarÄ± hakkÄ±nda, istihbarat ve istihbarata karÅŸÄ± koyma konusunda, tugay komutanlÄ±klarÄ± ve eÅŸiti kurum amirliklerince uyarÄ±cÄ± bilgiler veriliyor. Ä°zinli gitmesine mÃ¼saade edilen personelin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nca tutulan kayÄ±tlarda kimliÄŸi, birliÄŸi, izin tarihleri, gideceÄŸi yer veya yerler ile kalacaÄŸÄ± adresler yer alÄ±yor.

YURT DIÅžI Ä°ZNÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° KURALLAR

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na izinli Ã§Ä±kan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvveleri personelinin bazÄ± kurallara uymasÄ± da gerekiyor. Buna gÃ¶re, izinli olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan subay, astsubay ve asker Ã¶ÄŸrencilerden, milletin ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin birer temsilcisi olarak gerek resmi gerekse Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ± TÃ¼rk askerine yaraÅŸÄ±r bir ÅŸekilde dÃ¼zenlemeleri isteniyor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na izne Ã§Ä±kanlarÄ±n yabancÄ±larla temasta daha titiz ve dikkatli davranmalarÄ±, resmi ve Ã¶zel hayatlarÄ±nda herhangi bir olaya sebebiyet vermemek iÃ§in Ã¶zen gÃ¶stermeleri gerekiyor.