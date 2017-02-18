GÃ¼ncelleme: 05:40, 19 Åžubat 2017 Pazar

DiyarbakÄ±r'Ä± anlatan 5 bin kitap biraraya getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r Dicle ÃœniversitesiÂ (DÃœ), Merkez KÃ¼tÃ¼phanesi bÃ¼nyesinde 5 bin kitabÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Diyarbekir KitaplÄ±ÄŸÄ±" kuruldu.

DÃœ Merkez KÃ¼tÃ¼phanesinde oluÅŸturulan ve DiyarbakÄ±r'Ä± anlatan 5 bin kitabÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Diyarbekir KitaplÄ±ÄŸÄ±"na, DiyarbakÄ±rlÄ± yazarlar Åževket BeysanoÄŸlu ve Esma Ocak'Ä±n kitaplarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± da baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±.

KitaplÄ±ÄŸa, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yayÄ±nlanan ve DiyarbakÄ±r'Ä± anlatan kitaplarÄ±n da toplanmasÄ± planlanÄ±yor.

DÃœ Merkez KÃ¼tÃ¼phanesiÂ DokÃ¼mantasyon Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SongÃ¼l AtlÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kÃ¼tÃ¼phane bÃ¼nyesinde kurulan kitaplÄ±ÄŸÄ±, DiyarbakÄ±r ve Ã§evresindeki illerle ilgili araÅŸtÄ±rmalarda, araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n merkezi haline getirmek istediklerini sÃ¶yledi.

AmaÃ§larÄ±nÄ±n DiyarbakÄ±r ve Ã§evresiyle ilgili tÃ¼m araÅŸtÄ±rmalarda, bir araÅŸtÄ±rmacÄ±nÄ±n aklÄ±na gelebilecek ilk yer olmayÄ± hedeflediklerini vurgulayan AtlÄ±, Prof. Dr. Talip GÃ¼l'Ã¼n rektÃ¶r seÃ§ilmesinden sonra kÃ¼Ã§Ã¼k olan kitaplÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir kÃ¼tÃ¼phane Ã§evirdiklerini, ilk etapta 5 bin kitapla hizmet vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

KitaplÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼teceklerini, kentin birÃ§ok medeniyete evsahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AtlÄ±, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"DiyarbakÄ±r'Ä± ÅŸimdiki durumuyla deÄŸil, tarihten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze gelen tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ± bir araya getirmeye hedefliyoruz. Sadece kitaplar deÄŸil, bunun iÃ§erisinde broÅŸÃ¼rler ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ kaynaklar da var. AmacÄ±mÄ±z bunlarÄ±n hepsini bir araya getirip belirli bir standart Ã§erÃ§evesinde konforlu bir ÅŸekilde hizmete sunmaktÄ±r."

"NADÄ°R ESERLER DE KÄ°TAPLIÄžIMIZDA VAR"

Kentin en tanÄ±nmÄ±ÅŸ ÅŸahsiyetlerinden birisi olan Åževket BeysanoÄŸlu kitaplÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ DiyarbakÄ±r KÃ¼tÃ¼phanesine getirdiklerini aktaran AtlÄ±, DiyarbakÄ±r ile ilgili yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ en ayrÄ±ntÄ±lÄ± kitaplardan biri olarak kabul edilen Amida'nÄ±n TÃ¼rkÃ§e baskÄ±sÄ±nÄ±n ellerinde mevcut olduÄŸunu bildirdi.

Yazar Esma Ocak'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n kitaplarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren AtlÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Celal GÃ¼zelses, Ziya GÃ¶kalp gibi ÅŸahsiyetleri anlatan kitaplar bulunmakta. AmacÄ±mÄ±z sadece DiyarbakÄ±r'Ä±n tarih ile ilgili deÄŸil, kentin yetiÅŸtirmiÅŸ olduÄŸu edebi, siyasi, psikolog, sosyolog, her tÃ¼rlÃ¼ fikir insanlarÄ±n kitaplarÄ±nÄ±n yayÄ±nlarÄ±nÄ± bulundurmak istiyoruz. AmaÃ§ burada sadece tarihi olarak bir araÅŸtÄ±rma yapmak deÄŸil, DiyarbakÄ±r'Ä± her yÃ¶nÃ¼yle tanÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r. DiyarbakÄ±r ile ilgili en eski yayÄ±nlardan olan Kara-Amid, KaracadaÄŸ Dergileriyle 1800'lerden gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar DiyarbakÄ±r ile ilgili kitaplar ve nadir eserler de kitaplÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda var."