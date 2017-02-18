Savunma sanayisi oyunlardan yararlanacak

Hava, kara ve deniz platformlarÄ± iÃ§in simÃ¼latÃ¶r Ã§Ã¶zÃ¼mleri sunan HAVELSAN, "Ciddi Oyun AÃ§Ä±k Ä°novasyon YarÄ±ÅŸmasÄ±"yla bu alanda yaratÄ±cÄ± fikirlerin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.
HAVELSAN, bu yÄ±l ilk kez dÃ¼zenlenen "Ciddi Oyun" isimli yarÄ±ÅŸmayla inovasyon faaliyetlerini tÃ¼m dÃ¼nyadan katÄ±lÄ±mcÄ±lara aÃ§tÄ±.
Åžirket, bu ÅŸekilde, oyun motoru teknolojisinden yararlanarak simÃ¼lasyon ortamlarÄ±nda kullanÄ±labilecek kalÄ±cÄ±Â Ã§Ã¶zÃ¼mlere ulaÅŸmayÄ± hedefliyor.
YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lanlar 250 kilometrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde sanal bir arazi oluÅŸturacak ve bu arazide makul hÄ±zda Ã§alÄ±ÅŸacak Ã¶rnek uygulama geliÅŸtirilecek. Arazi iÃ§inde engebe, nehir, deniz, uÃ§urum, bina gibi doÄŸal ve insan yapÄ±sÄ± nesneler bulunacak.
KatÄ±lÄ±mcÄ±lardan ayrÄ±ca mayÄ±n patlamasÄ±, fÃ¼ze dÃ¼ÅŸmesi, dozer ile arazinin kazÄ±lmasÄ± sonucu arazinin deformasyonu, Ã§amur simÃ¼lasyonu, tank ya da paletli araÃ§lar ile toprak ve asfalt gibi Ã§eÅŸitli yÃ¼zeyler Ã¼zerinde hareket edildiÄŸinde arazi Ã¼zerinde oluÅŸacak deformasyonlarÄ± Ã¶rnek arazi modeli Ã¼zerinde oluÅŸturmalarÄ± isteniyor.
HAVELSAN Teknoloji ve Ä°novasyon MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tolga Erol, inovasyon kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ kurum iÃ§inde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kurum Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan topladÄ±klarÄ± fikirlerin yanÄ±nda kurum dÄ±ÅŸÄ±ndan da benzer katkÄ±larÄ± almak iÃ§in aÃ§Ä±k inovasyon yÃ¶ntemine geÃ§tiklerini dile getiren Erol, bu yolla akademisyen, giriÅŸimci ve Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi gibi paydaÅŸlarla inovasyon kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ daha da yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
AÃ§Ä±k inovasyonun yÃ¶ntemlerinden birinin yarÄ±ÅŸmalar dÃ¼zenleyerek, sisteme fikir giriÅŸlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak olduÄŸunu belirten Erol, bunlarÄ±n sonunda Ã¶dÃ¼llendirmelerle sunulan fikirlerin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
AÃ§Ä±k inovasyona geÃ§iÅŸin ardÄ±ndan ilk etkinliÄŸi Ciddi Oyun YarÄ±ÅŸmasÄ±'yla hayata geÃ§irdiklerine deÄŸinen Erol, "Ciddi oyun birÃ§ok alanda kullanÄ±lan yeni bir alan. Bunu ilk etapta simÃ¼lasyon eÄŸitim teknolojilerinde, oyunla Ã¶ÄŸrenme konsepti iÃ§inde kullanÄ±yor olacaÄŸÄ±z. Daha sonra siber gÃ¼venlik, yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirme alanÄ±nda da ciddi oyunu kullanmak istiyoruz. SimÃ¼lasyon ortamÄ±nda ciddi oyun teknolojilerini kullanarak ileride hedeflediÄŸimiz projeler iÃ§in kaynak havuzu oluÅŸturmak istiyoruz. YarÄ±ÅŸmamÄ±za TÃ¼rkiye'nin her yerinden, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ilgi var." dedi.
HAVELSAN, simÃ¼lasyon ortamÄ±nda kullanÄ±labilecek yaratÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mleri "Ciddi Oyun AÃ§Ä±k Ä°novasyon YarÄ±ÅŸmasÄ±"nda arayacak.
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