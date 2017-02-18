12:10, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Ä°stanbul-Sofya Ekspresi yola Ã§Ä±kÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 292 kilometre uzunluÄŸundaki KapÄ±kule-Ä°stanbul demiryolu hattÄ±ndaki yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

HalkalÄ±-Ä°stanbul arasÄ±ndaki yolcu trenlerinin geÃ§en yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Arslan,Â TCDDÂ TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ile Bulgar DemiryollarÄ± arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde Bulgaristan/ Sofya-Ä°stanbul /HalkalÄ± arasÄ±ndaÂ Ä°stanbul-Sofya EkspresiÂ isimli yeni bir trenin, 20 Åžubat itibarÄ±yla seferlerine baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Arslan, TÃ¼rkiye ile Avrupa Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ä°stanbul-BÃ¼kreÅŸ arasÄ±nda her gÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iÅŸletilen Bosfor Ekspresi ile saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Trakya bÃ¶lgesindeki yol yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 3 Haziran 2014 tarihinden itibaren Ä°stanbul-KapÄ±kule arasÄ±nda otobÃ¼s aktarmasÄ± gerekiyordu. ArtÄ±k bu aktarmaya gerek kalmadÄ±. KapÄ±kule-Ä°stanbul demiryolu hattÄ±ndaki yol yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±, yol pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l oldu. Bulgar DemiryollarÄ± ve TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma ile yeni bir trenin sefere konulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul-Sofya Ekspresi, Sofya-HalkalÄ± arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± her gÃ¼n iÅŸleyecek ve tren dizisi TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k Åžirketi'ne ait iki yataklÄ± vagon, bir adet kuÅŸetli vagon ve Bulgar DemiryollarÄ±na ait bir adet kuÅŸetli vagon olmak Ã¼zere yÃ¼ksek kalitede toplam dÃ¶rt vagondan oluÅŸacak."

BELGRAD VE BÃœKREÅž BAÄžLANTILARI DA SAÄžLANACAK

Ä°stanbul-Sofya Ekspresi'ne yaz aylarÄ±nda Ä°stanbul-Belgrad ve Ä°stanbul-BÃ¼kreÅŸ baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± saÄŸlamak Ã¼zere vagonlar baÄŸlanacaÄŸÄ± bilgisini veren Arslan, trenin HalkalÄ±â€™dan saat 22.40â€™da, Sofyaâ€™dan ise 21.00â€™de hareket edeceÄŸini, seyahat sÃ¼resinin yaklaÅŸÄ±k 9 saat 50 dakika olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.