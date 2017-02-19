El Bab'dan kaÃ§an Suriyelilere yardÄ±m | FOTO

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± Bab bÃ¶lgesinden kaÃ§Ä±p Ã§evre kÃ¶ylere yerleÅŸen 150 Suriyeli aileye gÄ±da, bebek paketi ve battaniye yardÄ±mÄ± yaptÄ±.
Bab bÃ¶lgesindeki DEAÅž zulmÃ¼nden kaÃ§an Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk Suriyeliler, yanlarÄ±na aldÄ±klarÄ± birkaÃ§ parÃ§a eÅŸyayla muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ã§evre kÃ¶ylere sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor.
Olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgede derme Ã§atma Ã§adÄ±rlarda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Suriyelilere en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi TÃ¼rkiye'deki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve hayÄ±rseverler veriyor.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Suriye KoordinatÃ¶rÃ¼ Ã–mer Koparan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bab'Ä±n Ã§evresindeki kÃ¶ylere yardÄ±m daÄŸÄ±tmaya geldiklerini sÃ¶yledi.
Koparan, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) unsurlarÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸan Susyan, Hazvan ve Kefran kÃ¶ylerinde yaÅŸayan ve Bab'dan kaÃ§an ailelere ulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± yardÄ±mlarla ilgili ÅŸu bilgileri verdi:
"KÃ¶ylerdeki ailelerin gÄ±da ve Ä±sÄ±nma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. El Bab'Ä±n Ã§evresindeki 150 aileye gÄ±da kolisi, bebek bezi, bebek paketi ve battaniyelerden oluÅŸan yardÄ±mlarÄ± ulaÅŸtÄ±rdÄ±k. Åžu an TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–SO, El Bab iÃ§erisinde kontrolÃ¼ saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bunun yanÄ±nda El Bab'dan DEAÅž zulmÃ¼nden kaÃ§an insanlar tekrar El Bab'a girmek Ã¼zere Ã§evre kÃ¶ylerde bekleyiÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor."
Ä°HH'nÄ±n yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye sÄ±ÄŸÄ±nanlar arasÄ±nda sadece Bab'dan deÄŸil DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki baÅŸka yerlerden kaÃ§anlar da bulunuyor.
Rakka kentinin batÄ±sÄ±ndaki Takka ilÃ§esinden geldiklerini sÃ¶yleyen Suriyeli Ali Ubeyid Åžakir, "Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensuplarÄ± bizi Ã§ok iyi karÅŸÄ±ladÄ±. Bize gerekli insani yardÄ±mlarda bulundular. Åžimdi de Ä°HH bize yardÄ±mcÄ± oluyor." dedi.
DEAÅž'tan kaÃ§arken bÃ¼yÃ¼k zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Åžakir, "GeldiÄŸimiz yollar mayÄ±nlarla doluydu. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r saÄŸ salim buraya ulaÅŸtÄ±k. Rehber Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde geldiÄŸimiz iÃ§in bize bir ÅŸey olmadÄ±." diye konuÅŸtu.
Åžakir, Â DEAÅž'Ä±n elindeki bÃ¶lgelerde sivillere bÃ¼yÃ¼k baskÄ± olduÄŸunu belirtirken, "Åžu anda halk, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n olduÄŸu bÃ¶lgelerden kaÃ§Ä±yor. DEAÅž, halka bÃ¼yÃ¼k zarar verdi. DEAÅž'Ä±n olduÄŸu bÃ¶lgelerde savaÅŸ ve Ã¶lÃ¼m var." ifadelerini kullandÄ±.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Bab'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve arama tarama faaliyetlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilmiÅŸti.
Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Bab'daki DEAÅž zulmÃ¼nden kaÃ§arak Ã§evre kÃ¶ylere yerleÅŸen 150 Suriyeli aileye yardÄ±mda bulundu
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