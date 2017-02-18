15:09, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Ã‡anakkale'de 65 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±





Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na geÃ§me hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 65 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkale'ninÂ AyvacÄ±kÂ ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarlaÂ Yunanistan'Ä±nÂ Midilli AdasÄ±'na geÃ§me hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 65Â yabancÄ± uyrukluÂ yakalandÄ±. Sahil gÃ¼venlik unsurlarÄ±, Sivrici burnu aÃ§Ä±klarÄ±ndan bir botun denize aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Bunun Ã¼zerine bÃ¶lgeye operasyon dÃ¼zenleyen "SAGET-35" bot komutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu Suriye, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, Mali, Filistin, Senegal ve BangladeÅŸ uyruklu 65 kiÅŸiyi yakaladÄ±. Buradan KÃ¼Ã§Ã¼kuyu Sahil GÃ¼venlik RÄ±htÄ±mÄ±'na getirilen 65 kiÅŸiye giysi ve yiyecek yardÄ±mÄ±nda bulunuldu. Ä°fadeleri alÄ±nan yabancÄ± uyruklular iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AyvacÄ±k YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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