Ordu merkezli FETÃ– operasyonunda 22 gÃ¶zaltÄ±

ErdoÄŸan: AynÄ± yetkiye sahip iki yÃ¶netici olmamalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde, her ikisi de gÃ¼cÃ¼nÃ¼ milletten alan ve yÃ¼rÃ¼tme Ã¼zerinde geniÅŸ yetkilere sahip iki yÃ¶netici olmaz, aynÄ± anda olmaz. Yetki hangisindeyse diÄŸeri semboliktir. TÃ¼rkiye'yi zaten geri gÃ¶tÃ¼ren bu olmuÅŸtur" dedi