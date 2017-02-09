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Ordu merkezli FETÃ– operasyonunda 22 gÃ¶zaltÄ±
Ordu merkezli FETÃ– operasyonunda 22 gÃ¶zaltÄ±
Foto: ArÅŸiv

Ordu merkezli 12 ilde, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/ Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OrduÂ merkezli 12 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ordu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 22 ÅŸÃ¼pheli iÃ§in Ankara, Samsun, Ä°stanbul, Sinop, Erzurum, Tokat, Sivas, Trabzon, Giresun, Rize ve Manisa illerinde belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.

Ordu Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yapÄ±lan operasyonda aralarÄ±nda halen gÃ¶revde olan polisler ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã§eÅŸitli kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 22 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.



Ä°lgili Konular fetÃ¶ operasyonu 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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