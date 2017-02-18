15:39, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± geÃ§ici olarak aÃ§Ä±ldÄ±





MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne tek yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r yÃ¶netimininÂ Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne tek yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n Filistin tarafÄ± sorumlusu HiÅŸam Advan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r tarafÄ±nda kalan Filistinlilerin Gazze'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n tek yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KapÄ±nÄ±n sadece bir gÃ¼n aÃ§Ä±k kalacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Advan, tedavi iÃ§in Gazze dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduklarÄ± sÄ±rada hayatlarÄ±nÄ± kaybeden 3 Filistinlinin naaÅŸÄ±nÄ±n da Gazze'ye nakledileceÄŸini belirtti. MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼ Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail Heniyye, aynÄ± gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hareketinin MÄ±sÄ±r'la iliÅŸkilerinde yeni bir sayfa aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardÄ±ndan kapattÄ±ÄŸÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± zaman zaman kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine aÃ§Ä±yor.

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