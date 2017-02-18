Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± geÃ§ici olarak aÃ§Ä±ldÄ±

MÄ±sÄ±r yÃ¶netimininÂ Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne tek yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n Filistin tarafÄ± sorumlusu HiÅŸam Advan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r tarafÄ±nda kalan Filistinlilerin Gazze'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n tek yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KapÄ±nÄ±n sadece bir gÃ¼n aÃ§Ä±k kalacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Advan, tedavi iÃ§in Gazze dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduklarÄ± sÄ±rada hayatlarÄ±nÄ± kaybeden 3 Filistinlinin naaÅŸÄ±nÄ±n da Gazze'ye nakledileceÄŸini belirtti.
MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼ Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail Heniyye, aynÄ± gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hareketinin MÄ±sÄ±r'la iliÅŸkilerinde yeni bir sayfa aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardÄ±ndan kapattÄ±ÄŸÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± zaman zaman kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine aÃ§Ä±yor.
Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Bab'daki DEAÅž zulmÃ¼nden kaÃ§arak Ã§evre kÃ¶ylere yerleÅŸen 150 Suriyeli aileye yardÄ±mda bulundu
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki krize kÄ±sa vadede Ã§Ã¶zÃ¼m bulunacaÄŸÄ± konusunda iyimser olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ukraynaâ€™nÄ±n doÄŸusunda ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n kontrolÃ¼ altÄ±ndaki Donbas bÃ¶lgesinde yaÅŸayanlarÄ±n pasaport, doÄŸum-Ã¶lÃ¼m ve benzeri belgelerinin Rusyaâ€™da kabul edilmesini Ã¶ngÃ¶ren bir kararname imzaladÄ±
ABD'de tutuklu bulunan MÄ±sÄ±r'daki Cemaat-i Ä°slamiye'nin kurucusu ve manevi lideri Åžeyh Ã–mer Abdurrahman 79 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti
BelÃ§ika'da bir yolcu trenin raylardan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu meydana gelen kazada 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5'i aÄŸÄ±r 13 kiÅŸi yaralandÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rusya kimseyle Ã§atÄ±ÅŸma arayÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸil, ancak her zaman kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyabilecek gÃ¼Ã§tedir." dedi
Irak'Ä±n Musul kentinde 4 Ã§ocuÄŸun aÃ§lÄ±ktan hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in merkez saÄŸ parti CumhuriyetÃ§iler'den aday olan Fillon, eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±na haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lsa bile adaylÄ±ktan vazgeÃ§meyeceÄŸini bildirdi
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe partisinin lideri ve cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen, Ã¼lkede polis ÅŸiddetine karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerin yasaklanmasÄ± gerektiÄŸinin savundu
MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne tek yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§tÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Ã–SO unsurlarÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Bab'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kontrol saÄŸlanÄ±rken arama tarama faaliyetleri de devam ediyor
Benin'in sÄ±nÄ±r giriÅŸlerinde bazÄ± Afrika Ã¼lkelerinin vatandaÅŸlarÄ±ndan vize istemeyeceÄŸini duyurmasÄ±yla kÄ±tadaki "ziyarete aÃ§Ä±k Ã¼lke" sayÄ±sÄ± 11 oldu
Fransa'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplanan sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yeleri, Paris'te yaÅŸanan olayla ilgili aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 4 polisin hapsedilmesini istedi
GÃ¼rcistan'Ä±n Ã¶nde gelen televizyon kanallarÄ±ndan "Rustavi 2"nin yayÄ±nÄ±nÄ±n, kanal aleyhine aÃ§Ä±lan dava nedeniyle protesto amacÄ±yla durdurulduÄŸu bildirildi
Yahudi iÅŸgal birimleri ve "AyrÄ±m DuvarÄ±"na karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale etti, onlarca Filistinli atÄ±lan gazdan etkilendi
Meksika'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±na duvar inÅŸa etme planÄ±nÄ± "etten duvar" Ã¶rerek protesto etti