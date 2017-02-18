Almanya ile iÅŸbirliÄŸinin devamÄ±nda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak ve Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Almanya'da mevkidaÅŸÄ± Merkel ile kahvaltÄ±lÄ± toplantÄ±da bir araya geldi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ ileÂ Almanya BaÅŸbakanÄ± MerkelÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde diyalog ve iÅŸbirliÄŸinin devam ettirilmesi Ã¼zerinde mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Avrupa'yÄ± da yakÄ±ndan ilgilendiren DEAÅž, FETÃ– ve PKK/PYD gibi Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele konusunda dost ve mÃ¼ttefik Almanya ile iÅŸbirliÄŸi konusundaki beklentileri dile getirdiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ile FETÃ– ile mÃ¼cadele ve Fetullah GÃ¼len'in iadesi konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ã–zhan, Ermenistanâ€™Ä±n dÃ¼zenlenmeyi planladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde referanduma iliÅŸkin, "UluslararasÄ± hukuk ilkelerinin ihlali anlamÄ±na gelen bu giriÅŸimi ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, prensipte anlaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda TÃ¼rkiye'nin Rakka'da doÄŸrudan operasyona girmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. "Askeri varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olacak ancak taktik destek vereceÄŸiz" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin PYD ile hareket etmesinin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde, her ikisi de gÃ¼cÃ¼nÃ¼ milletten alan ve yÃ¼rÃ¼tme Ã¼zerinde geniÅŸ yetkilere sahip iki yÃ¶netici olmaz, aynÄ± anda olmaz. Yetki hangisindeyse diÄŸeri semboliktir. TÃ¼rkiye'yi zaten geri gÃ¶tÃ¼ren bu olmuÅŸtur" dedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, AÄŸÄ±n KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n tamamlanmasÄ±yla birlikte ElazÄ±ÄŸ'dan AÄŸÄ±n ilÃ§esine ulaÅŸÄ±mÄ±n 44 kilometre kÄ±saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Ä°stanbul-Toronto seferini yapmaya hazÄ±rlanan THY'nin tarifeli uÃ§aÄŸÄ±nda, tuvalet duvarÄ±nda "bomba" yazÄ±lÄ± not bulunmasÄ± nedeniyle gÃ¼venlik prosedÃ¼rÃ¼ gereÄŸince arama yapÄ±lÄ±yor
Ã‡amlÄ±ca Camisinin 7,77 metre yÃ¼ksekliÄŸinde, 4,5 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki ana kubbe alemi tÃ¶renle yerine yerleÅŸtirildi
Karadeniz'in Ã¶nemli limanlarÄ±ndan AkÃ§akoca'da havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla denize aÃ§Ä±lan balÄ±kÃ§Ä±lar tuttuklarÄ± hamsi, mezgit ve barbunla dÃ¶ndÃ¼
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da haklarÄ±nda Ã§eÅŸitli suÃ§lardan arama kararÄ± bulunan 164 kiÅŸi yakalandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, " EÄŸer terÃ¶rÃ¼n yanÄ±nda olmaya devam edenler olursa bilsinler ki o terÃ¶r bir gÃ¼n gelecek kendisini koruyanlarÄ± da yakacak. KoyunlarÄ±nda besledikleri yÄ±lanlar bir gÃ¼n onlarÄ± da sokacak." dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yargÄ±lamalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±, bin 558 kiÅŸi kapasiteli TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k duruÅŸma salonunun inÅŸaatÄ± tamamlandÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 179'uncu gÃ¼nÃ¼nde 104 DEAÅž hedefi vuruldu,16 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde diyalog ve iÅŸbirliÄŸinin devam ettirilmesi Ã¼zerinde mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±
Ordu merkezli 12 ilde, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/ Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Bizim hiÃ§bir Diyanet Ä°ÅŸleri mensubumuz, hiÃ§bir DÄ°TÄ°B mensubumuz ajan deÄŸildir, olamaz" dedi
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na geÃ§me hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 65 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±