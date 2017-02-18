15:46, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Almanya ile iÅŸbirliÄŸinin devamÄ±nda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde diyalog ve iÅŸbirliÄŸinin devam ettirilmesi Ã¼zerinde mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak ve Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Almanya'da mevkidaÅŸÄ± Merkel ile kahvaltÄ±lÄ± toplantÄ±da bir araya geldi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ ileÂ Almanya BaÅŸbakanÄ± MerkelÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde diyalog ve iÅŸbirliÄŸinin devam ettirilmesi Ã¼zerinde mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Avrupa'yÄ± da yakÄ±ndan ilgilendiren DEAÅž, FETÃ– ve PKK/PYD gibi Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele konusunda dost ve mÃ¼ttefik Almanya ile iÅŸbirliÄŸi konusundaki beklentileri dile getirdiÄŸi bildirildi.

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