16:20, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

15 Temmuz darbecilerinin yargÄ±lanacaÄŸÄ± salon duruÅŸmalara hazÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yargÄ±lamalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±, bin 558 kiÅŸi kapasiteli TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k duruÅŸma salonunun inÅŸaatÄ± bitti.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndanÂ Sincan Cezaevi YerleÅŸkesi'nde geÃ§en AÄŸustos ayÄ±nda baÅŸlanan inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanan duruÅŸma salonu Anadolu AjansÄ± (AA) tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin Ankara'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lacak davalarÄ±n gÃ¶rÃ¼leceÄŸi duruÅŸma salonu 720 sanÄ±k, 600 avukat, 154 izleyici ve 84 basÄ±n mensubu olmak Ã¼zere bin 558 kiÅŸi kapasiteye sahip.

12 bin 500 metrekarelik kapalÄ± alana sahip duruÅŸma salonu, ses, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve gÃ¼venlik sistemleriyle donatÄ±ldÄ±. AvukatlarÄ±n yer alacaÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mlerde ise Ã¶zel ses sistemleri kuruldu.

Savunma yapacak olan avukatÄ±n Ã¶zel donanÄ±mlÄ± mikrofonun dÃ¼ÄŸmesine basmasÄ±yla mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bulunan ekranda konuÅŸma talebi yazacak. Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n onay vermesinin ardÄ±ndan avukatÄ±n savunma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada salonun iÃ§erisinde yer alan 3 hareketli kamera devreye girecek.

AvukatÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kayÄ±t altÄ±na alacak kameralarÄ±n yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, mahkeme heyetinin bulunduÄŸu bÃ¶lgedeki ekranlara da yansÄ±tÄ±lacak. Kameralar, sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda da kayÄ±t alacak.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, salonun her iki yanÄ±nda bulunan 5 metre yÃ¼kseliÄŸindeki "led" ekranlarda gÃ¶rÃ¼lebilecek. Salonunun tavanlarÄ±ndaki 13 ayrÄ± mikrofon ise duruÅŸma sÃ¼resince ses kaydÄ± yapacak.Â

DuruÅŸma salonunda 3 mahkeme baÅŸkanÄ±, 9 Ã¼ye, 5 savcÄ±, mÃ¼zakere, toplantÄ±, baro ve basÄ±n odasÄ± yer alÄ±yor. Kafeterya ile yemekhanenin de oluÅŸturulduÄŸu binada 6 ayrÄ± nezarethane bulunuyor.

Ä°lk duruÅŸma 28 Åžubat'ta

DuruÅŸma salonunda ilk duruÅŸma 28 Åžubat'ta yapÄ±lacak. Darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ve TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 330 sanÄ±k hakkÄ±nda Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine aÃ§Ä±lan dava yeni duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼lecek