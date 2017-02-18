16:25, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Le Pen'den polis ÅŸiddeti karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere yasak talebi





Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe partisinin lideri ve cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen, Ã¼lkede polis ÅŸiddetine karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerin yasaklanmasÄ± gerektiÄŸinin savundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe partisinin lideri ve cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±Â Marine Le Pen, Ã¼lkede polis ÅŸiddetine karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerin yasaklanmasÄ± gerektiÄŸinin savundu. Le Pen, partinin resmi internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ãœlkemizde OHAL devam ederken, bu gÃ¶steriler sistematik bir ÅŸekilde ÅŸiddet ve nefrete dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, hÃ¼kÃ¼metin dÃ¼zeni saÄŸlamak iÃ§in protestolarÄ± yasaklamamasÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±r bir durum deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±. GÃ¶sterilerde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine hakaret iÃ§eren sloganlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Le Pen, yetkililerden bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼venlik riski taÅŸÄ±yan protestolar hakkÄ±nda yasaklama kararÄ± almasÄ±nÄ± talep etti

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