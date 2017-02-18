Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:49, 19 Şubat 2017 Pazar
Politika
16:50, 18 Şubat 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Yıldırım: Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak
Yıldırım: Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak

Başbakan Yıldırım, " Eğer terörün yanında olmaya devam edenler olursa bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yakacak. Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’nın Oberhausen kentinde yapılan “Memleket Sevdalıları Evet Diyor” etkinliğinde konuştu.

Yıldırım, "FETÖ'yü hem Türkiye'de hem de dünyanın sığındıkları inlerinde bulup teker teker adalete teslim edeceğiz. Bu darbenin planlayıcısı, Pensilvanya'da oturan terörist başını da evelallah getireceğiz, hesabını soracağız." dedi.

"Türkiye terörden arındığı için bazıları rahatsız olabilir." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Açık söylüyorum, terörü de terör destekçilerini de teröre göz kırpanları da teröre yataklık yapanları da Türkiye olarak rahatsız etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Öyle Türkiye'ye ders vermeye kalkılan günler geride kaldı. Türkiye parmak sallanmayla korkutulacak bir ülke değildir. Eğer terörün yanında olmaya devam edenler olursa bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yakacak. Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak." 



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Politika Haberleri
Başbakan Yıldırım Pence ile FETÖ'yü görüştü
Başbakan Yıldırım, Pence ile FETÖ'yü görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile FETÖ ile mücadele ve Fetullah Gülen'in iadesi konusunu görüştü
quot Ermenistan ın referandum girişimini şiddetle kınıyoruz quot
"Ermenistan’ın referandum girişimini şiddetle kınıyoruz"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, Ermenistan’ın düzenlenmeyi planladığı sözde referanduma ilişkin, "Uluslararası hukuk ilkelerinin ihlali anlamına gelen bu girişimi şiddetle kınıyoruz" dedi
Yıldırım'dan 'Rakka operasyonu' açıklaması
Yıldırım'dan 'Rakka operasyonu' açıklaması

Başbakan Yıldırım, prensipte anlaşılması durumunda Türkiye'nin Rakka'da doğrudan operasyona girmeyeceğini söyledi. "Askeri varlığımız olacak ancak taktik destek vereceğiz" diyen Yıldırım, ABD'nin PYD ile hareket etmesinin doğru olmayacağını belirtti.
Erdoğan Aynı yetkiye sahip iki yönetici olmamalı
Erdoğan: Aynı yetkiye sahip iki yönetici olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde, her ikisi de gücünü milletten alan ve yürütme üzerinde geniş yetkilere sahip iki yönetici olmaz, aynı anda olmaz. Yetki hangisindeyse diğeri semboliktir. Türkiye'yi zaten geri götüren bu olmuştur" dedi
Elazığ-Ağın arası 44 kilometre kısaldı'
'Elazığ-Ağın arası 44 kilometre kısaldı'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Ağın Köprüsü'nün tamamlanmasıyla birlikte Elazığ'dan Ağın ilçesine ulaşımın 44 kilometre kısaldığını bildirdi
THY uçağında 'bomba' araması
THY uçağında 'bomba' araması

İstanbul-Toronto seferini yapmaya hazırlanan THY'nin tarifeli uçağında, tuvalet duvarında "bomba" yazılı not bulunması nedeniyle güvenlik prosedürü gereğince arama yapılıyor
Çamlıca Camisinin alemi törenle yerleştirildi FOTO
Çamlıca Camisinin alemi törenle yerleştirildi | FOTO

Çamlıca Camisinin 7,77 metre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığındaki ana kubbe alemi törenle yerine yerleştirildi
Havalar ısınınca hamsi tezgahlarda yüzünü gösterdi
Havalar ısınınca hamsi tezgahlarda yüzünü gösterdi

Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da havaların ısınmasıyla denize açılan balıkçılar tuttukları hamsi, mezgit ve barbunla döndü
4 ilde quot arananlara quot yönelik yapılan operasyonda 164 gözaltı
4 ilde "arananlara" yönelik yapılan operasyonda 164 gözaltı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 164 kişi yakalandı
Yıldırım Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak
Yıldırım: Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak

Başbakan Yıldırım, " Eğer terörün yanında olmaya devam edenler olursa bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yakacak. Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak." dedi
15 Temmuz darbecilerinin yargılanacağı salon duruşmalara hazır
15 Temmuz darbecilerinin yargılanacağı salon duruşmalara hazır

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı, bin 558 kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük duruşma salonunun inşaatı tamamlandı
Fırat Kalkanı'nın 179'uncu gününde 16 DEAŞ'lı öldürüldü
Fırat Kalkanı'nın 179'uncu gününde 16 DEAŞ'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 179'uncu gününde 104 DEAŞ hedefi vuruldu,16 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi
Almanya ile işbirliğinin devamında mutabık kalındı
Almanya ile işbirliğinin devamında mutabık kalındı

Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Merkel görüşmesinde, önümüzdeki dönemde diyalog ve işbirliğinin devam ettirilmesi üzerinde mutabık kalındı
Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı
Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı

Ordu merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı
Kurtulmuş Hiçbir Diyanet İşleri mensubumuz ajan değildir
Kurtulmuş: Hiçbir Diyanet İşleri mensubumuz ajan değildir

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Bizim hiçbir Diyanet İşleri mensubumuz, hiçbir DİTİB mensubumuz ajan değildir, olamaz" dedi
Çanakkale'de 65 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale'de 65 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 65 yabancı uyruklu yakalandı

Haberler

Başbakan Yıldırım, Pence ile FETÖ'yü görüştü
Başbakan Yıldırım Pence ile FETÖ'yü görüştü

15 Temmuz darbecilerinin yargılanacağı salon duruşmalara hazır
15 Temmuz darbecilerinin yargılanacağı salon duruşmalara hazır

Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı
Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı

FETÖ firarileri Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya yakalandı
FETÖ firarileri Gündoğdu Çimen ve Sarıkaya yakalandı

Hüseyin Gülerce FETÖ çatı davasında tanık olarak dinlendi
Hüseyin Gülerce FETÖ çatı davasında tanık olarak dinlendi

TÜRKSAT'ın bombalanmasının yeni görüntüleri çıktı | VİDEO
TÜRKSAT'ın bombalanmasının yeni görüntüleri çıktı VİDEO

TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu; 24 gözaltı
TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu 24 gözaltı

Sela okuyan imama saldıranlara ceza
Sela okuyan imama saldıranlara ceza






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 