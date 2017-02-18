Yıldırım: Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’nın Oberhausen kentinde yapılan “Memleket Sevdalıları Evet Diyor” etkinliğinde konuştu.
Yıldırım, "FETÖ'yü hem Türkiye'de hem de dünyanın sığındıkları inlerinde bulup teker teker adalete teslim edeceğiz. Bu darbenin planlayıcısı, Pensilvanya'da oturan terörist başını da evelallah getireceğiz, hesabını soracağız." dedi.
"Türkiye terörden arındığı için bazıları rahatsız olabilir." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:
"Açık söylüyorum, terörü de terör destekçilerini de teröre göz kırpanları da teröre yataklık yapanları da Türkiye olarak rahatsız etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Öyle Türkiye'ye ders vermeye kalkılan günler geride kaldı. Türkiye parmak sallanmayla korkutulacak bir ülke değildir. Eğer terörün yanında olmaya devam edenler olursa bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yakacak. Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak."
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile FETÖ ile mücadele ve Fetullah Gülen'in iadesi konusunu görüştü
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, Ermenistan’ın düzenlenmeyi planladığı sözde referanduma ilişkin, "Uluslararası hukuk ilkelerinin ihlali anlamına gelen bu girişimi şiddetle kınıyoruz" dedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde, her ikisi de gücünü milletten alan ve yürütme üzerinde geniş yetkilere sahip iki yönetici olmaz, aynı anda olmaz. Yetki hangisindeyse diğeri semboliktir. Türkiye'yi zaten geri götüren bu olmuştur" dedi
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Başbakan Yıldırım, " Eğer terörün yanında olmaya devam edenler olursa bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yakacak. Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak." dedi
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