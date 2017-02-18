17:05, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Havalar Ä±sÄ±nÄ±nca hamsi tezgahlarda yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FÄ±rtÄ±na ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 20 gÃ¼ndÃ¼r balÄ±k avÄ±ndan elleri boÅŸ dÃ¶nenÂ balÄ±kÃ§Ä±lar, havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla yeniden denize aÃ§Ä±ldÄ±.

BalÄ±kÃ§Ä±lar limana az da olsa hamsi, istavrit ve barbunla dÃ¶nmeyi baÅŸardÄ±.

AkÃ§akoca Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Mustafa KarakaÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Karadeniz'dekiÂ avlanmayla tezgahlarda Ã§eÅŸitliliÄŸin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. KarakaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Havalar aÃ§masÄ±yla hamsi, istavrit ve barbun az da olsa tezgahlara gelmeye baÅŸladÄ±. Az miktarlarda olduÄŸu iÃ§in fiyatlar da kendini belli ediyor. Åžu an tezgahlarda 20 liradan aÅŸaÄŸÄ±ya satÄ±lan herhangi birÂ balÄ±kÂ yok. Hava aÃ§Ä±nca balÄ±k Ã§eÅŸitleri gelmeye baÅŸladÄ±. Fiyatlar yÃ¼ksek, bÃ¶yle devam edecektir. FiyatlarÄ±n ucuzlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz."

Tezgahlarda,Â hamsiÂ ve istavritin kilosu 20, barbun 30, Ã§iftlik balÄ±klarÄ±ndan somon ve Ã§upra 20, alabalÄ±k tane 3, levreÄŸin tanesi 12 liradan satÄ±lÄ±yor.