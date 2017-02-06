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Fillon, "dava açılsa" bile yarıştan çekilmeyecek
Fillon,

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için merkez sağ parti Cumhuriyetçiler'den aday olan Fillon, eşi ve çocuklarına haksız kazanç sağladığına yönelik hakkında dava açılsa bile adaylıktan vazgeçmeyeceğini bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için merkez sağ parti Cumhuriyetçiler'den aday olan François Fillon, eşi ve çocuklarına haksız kazanç sağladığına yönelik hakkında dava açılsa bile adaylıktan vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulunan Fillon, seçimler yaklaştıkça sağı adaysız bırakmanın kötü bir adım olacağını savundu.

Hakkındaki iddiaların bir karalama kampanyası olduğunu öne süren Fillon, daha önce iddialara ilişkin dava açılması halinde adaylıktan çekileceğini açıklamasına rağmen adaylıktan çekilmeme kararı aldığını bildirdi. 

Fillon, diğer adayların seçimi kazanmasının önündeki en önemli engelin kendisi olduğu savundu.

Fransa Ulusal Mali Suçlar Savcılığı geçtiğimiz günlerde, cumhurbaşkanı adayı Fillon'un eşi ve çocuklarıyla ilgili iddialara ilişkin soruşturmada, Fillon'un talebine rağmen takipsizlik kararı alınmayacağına karar vermişti.

FİLLON HAKKINDAKİ YOLSUZLUK İDDİALARI

Savcılık, Fillon’un eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğuna senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine “danışman” sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı.



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