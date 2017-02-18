17:07, 18 Şubat 2017 Cumartesi

Cemal Kamacı: 'Namazdan Daha Büyük Buluşma mı Var?'

Büyükleri dinlemek lazımmış, yaş ilerledikçe büyüklerin sözlerinin anlamı daha da derinleşiyor. Biz de 10 Şubat Cuma günü, defalarca Avrupa’da boks şampiyonu olan Cemal Kamacı ağabeyi dinleme fırsatı bulduk. Cemal Kamacı ağabeyin sohbetine Hz. Ali Camii müezzini Bekir Köse hocam da iştirak etti ve güzel sesiyle bize Kur’an ziyafeti sundu.

Darülaceze’de gerçekleşen bu sohbette Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ağabey Cemal ağabeyi takdim ederken, “Tarihe not düşelim diye, gönül sohbeti için değerli dostumuz büyüğümüz Cemal Kamacı Bey’i buraya davet ettik. Cemal Abi yetmişli yıllarda Türkiye’de zirvede olan bir sporcuydu. Uluslararası arenalarda bayrağımızı dalgalandırarak ülkemizi hakkı ile temsil etmiş ve övünç kaynağımız olmuştu. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Valla, en çok da ben teşekkür ediyorum. Böyle büyük bir tecrübeyi dinleme fırsatı buldum. Kendi payıma düşeni aldım hamdolsun. Bunu da paylaşmak istiyorum ilgilenenlerle, dostlarımın istifadesine sunuyorum.

Darülaceze’de bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen şampiyon boksörümüz Cemal Kamacı ağabey, “Hamza Bey kardeşim, çok samimi dostum, kardeşim. Burada görev alması da kalanlar ve çalışanlar için bir başka güzellik. Kendisini buraya görevlendiren Reisicumhurumuz sağolsun.” diyerek ve besmeleyle başladı sözlerine: “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumanızı tebrik ediyorum. Ne idik, ne olduk, ne olacağız? Yaşam süremiz; atmış, yetmiş, bilemedin seksen… Yüz’ü gören yok. Sonra nereye gideceğiz? Dönüşü olamayan bir yere gideceğiz. Orada Dolar geçmez, Euro geçmez. Orada ne geçer? İman geçer, salih amel geçer.

Heyhat, geldik gidiyoruz. İşte burada bulunduğumuz ortamda ilkbaharı yaşayanımız çok az, yazı yaşayanlar çoğunlukta ama bizler sonbahardayız. Önümüz kış. Var mı bir babayiğit, ben gitmeyeceğim diyecek? Peki neyimize güveniyoruz? Eğer güce ve kuvvete güvenilecekse Cemal Kamacı dünya şampiyonlukları kazanmış, yüzlerce adam dövmüş… Ama nafile.

Muhterem kardeşlerim. Dünya bizim olsa bir işe yaramaz. Bakınız, bir vakit namaz dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Neden? Çünkü dünyayı ve içindekileri bırakacağız ve gideceğiz. Her şeyi bırakacağız ve bir kefene sarılacağız. ‘Er kişi niyetine’ ya da ‘hatun kişi niyetine’ diyecekler. Peki, neyimize güveniyoruz?”

Dua, dua, dua…

Dünya ve içindekilerin hepsinin boş olduğunu belirten Kamacı, bir gün gelecek emaneti sahibinin teslim alacağını belirtip ekledi: “Var mı bir babayiğit teslim etmeyeceğim diyecek? Yok.

Heyhat; ne idik, ne olduk, ne olacağız? Muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, çok dua etmek lazım. Duamız çok önemli. Dua, dua, dua. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, ‘Hepinizi yok ederim, bana dua eden ve duasını kabul edeceğim topluluk yaratırım’ diyor. ‘Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.’ diyor. Dua büyük bir nimettir.

Diğer taraftan müslüman sağlıklı olmalı. Sağlık olmazsa ibadet de eksik olur. Sağlığımıza dikkat etmiyoruz. Sağlığın en büyük düşmanı sigaradır. Sigara helal mi haram mı tartışması yapıyorlar. Kardeşim zararlı olan şey haramdır.

Bir gün bir sabah namazı camiden dönüyorum. Bir beyefendi sigara içiyor, öksürüyor, boğulacak. Yaklaştım, dedim; ‘amca, boğuluyorsun, yine içiyorsun bu zıkkımı.’ Sonra, ‘Amca, bak burada ne var’ dedim. ‘Cami var.’ dedi. Dedim ki ‘iyice bak, başka birşey var, gördün mü?’ Bakıyor göremiyor, ya da anlamıyor. ‘Bak caminin önünde bir musalla var, musalla.’ dedim ona. ‘Evet’ dedi. Dedim, ‘oraya yatacaksın, sigarayı bırakacaksın. Hem de her şeyini bırakacaksın. O zaman bırakamam diyemeyeceksin. Nasıl bırakamıyorsun.’ dedim, biraz da kızarak. ‘İnşallah bırakırım’ dedi. Bırakır mı bırakmaz mı bilmiyorum artık. Bırakamam yok, nasıl bırakamazsın. Bırakacaksın. Musallaya varacağız.

Cenab-ı Allah ne diyor, ‘Hiç düşünmez misiniz, hiç akletmez misiniz?’ Neyi düşüneceğiz… Bakınız geldik sonbahara. Ne var sonunda, ölüm var. Biraz önce namazdan bahsettik. Namaz o kadar büyük bir ibadet ki, ah, kul bunu anlayabilse. Çünkü, ‘bir vakit namaz, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.’ diyor Cenabı Hakk. Namaza dikkat edelim.”

Namazdan daha büyük buluşma mı var?

Kabirde dünyalıkların değerinin olmadığını ifade eden Cemal Kamacı, Müslüman için imandan sonra namaz geldiğini, namazla bütün kapıların açılacağını söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti: “Namaz nedir namaz? Başbakanla konuşsak, Reisicumhur ile konuşsak ne kadar övünürüz değil mi? Namazda kiminle konuşuyoruz? Rabbül Alemin’le konuşuyoruz. Bundan daha büyük bir buluşma olur mu, sorarım size? Gelin bu işi ihmal etmeyelim. Geç vakit değil, ne zaman dönersek Allah Teala bunu kabul eder.”

Şampiyon boksörümüz Cemal Kamacı, bu arada sporun öneminden bahsetmeyi de ihmal etmedi: “Spor nedir? Spor ruhtur, spor sıhhattir, spor seyahattir. Ben köylü çocuğuyum arkadaşlar. Çarıkları bilir misiniz? Bu yaştaki insanlar bilmez. Ben çarıkla büyüdüm. Çarık çok fakirlerin giydiği bir giysidir. Babam o günlerde bir kara lastik almıştı. Sabaha kadar sevincimden uyumadım. Neden? Çünkü kara lastik giyecektim. O çocuk, o Cemal Kamacı, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika… On kez Amerika’ya yalnız gittim. Sonuncusunda da Cumhurbaşkanımızla Muhammed Ali’nin cenazesine gittim. Bu ne ile oldu? Sporla oldu. Şu anda yetmiş iki yaşındayım. Hastalık tanımıyorum. Hastalık da Allah’tandır. ‘Hastalık günahlara kefarettir.’ derler. Cenab-ı Allah zorla hasta ol demiyor. Öyle bir şey yok. Ben bu yaşımda hastalık tanımıyorum. Sabahları yüz elli sefer şınav çekiyorum. Üç yüz sefer mide hareketi yapıyorum. Haftada üç sefer on kilometre koşuyorum.

Şimdi diğer konuya gelelim. Arkadaşlar, üç öğün yemek farz mı, vacip mi, sünnet mi? Hocamıza soruyorum, üç öğün yemek farz mı, hangi kitapta yazıyor? Yok böyle bir şey. Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün oturarak namaz kılıyor. Oturarak kim namaz kılar? Güçten düşmüş kişiler kılar tabi ki. Sahabe-i kiram seyretmiş. Namaz bittikten sonra sormuşlar. ‘Ya Rasulallah, neden oturarak namaz kıldınız?’ ‘Karnım o kadar açtı ki kalkacak takatim yoktu.’ diyor Peygamber Efendimiz. Kim o? Kainatın Efendisi. Allah ona nimet vermez mi, haşa. Ama yememiş. Ya biz… Sabah erken yemek yemek; bir sünnettir, iki sıhhattir. Sabah yiyorsun; dokuzda, onda, öğleyin bir daha yiyorsun, akşam bir daha yiyorsun, sonra bir daha. El insaf kardeşim. Obezite, şişmanlık nüfusun yüzde otuzunde görülüyor bugün; ye babam ye. Bu yanlış. Gelin bu yemeği ikiye indirelim. Ben yirmi bir senedir iki öğün yemek yiyorum. Yetmiş iki yaşındayım, ringe çıksam on altı raunt dövüşürüm. Bu ne ile oluyor, yemekle olmuyor.

Yine söylüyorum, Allah’ın kelamı, “hiç düşünmez misiniz, akletmez misiniz? Neyi düşüneceğiz? Bir gün kapımız çalınacak. Kim çalacak? Azrail çalacak. Kapıyı açmayacak kimse var mı? Yok. Onun için ey millet, ey kardeşlerim hazır olun. Bir gün ruhumuzu teslim edeceğiz. Orada geçerli olan sadece salih ameldir.”

“Bırak Cemal Kamacı’yı, çocuğa bak, çocuk hasta”

Kamacı, hayatından örnekler vererek sohbetine şöyle devam etti: “Benim kızım vardı, henüz üç yaşında, biblo gibi. Ben onu balerin yapacaktım, balerin. Balerinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Allah muhafaza.

Elhamdülillah şimdi bir kızım var, ilahiyat fakültesinde doçent.

Benim kızım Almanya’da dünyaya geldi, henüz üç yaşında. Suadiye’de, Bağdat Caddesi’nde oturuyorduk. Evimiz var, arabamız var, paramız var, şöhretimiz var, var var var… Kızım bir biblo. Bir gün eve geldim. Kızlar çok seviliyor biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz erkek çocuklarınızı sevin diye tavsiyede bulundu. Kızlar için bir şey söylemeyince cemaat soruyor, ‘kızları sevmeyecek miyiz?’ ‘Onlar kendisini sevdirir’ dedi. Kızlar kendini sevdirir. İşte biz de böyle kızımızı seviyorduk. Bir gün eve geldim. ‘Babacığım ayağım ağrıyor’ dedi. Aldım kucağıma, sevdim. Ayağını elledim, buz gibi. Hemen Zeynep Kamil Hastanesi’ne götürdüm. İçeri girdik, ‘Cemal Kamacı geliyor. Cemal Kamacı geliyor’ diye geldiler. Doktora dedim ki, ‘bırak Cemal Kamacı’yı, çocuğa bak, çocuk hasta.’ Doktor şöyle masanın üzerine yatırdı çocuğu. Göğsünü açtı, sanki doktorun yüzünün şekli değişti birden. ‘Hayrola’ dedim. ‘Cemal Bey’ dedi, ‘Menenjit’ dedi. Göğsünde siyahlıklar vardı. Her şey yaptık ama üç saat içinde ‘anneciğim’ diye diye gözlerini kapadı.

Bakınız benim kızım ölmeseydi, ben kızımı balerin yapacaktım. Allah o kızımı benden kurtardı. Sonra Allah’a şükür üç yavrumu da altı yaşına geldiğinde namaza başlattım. İkisi ilahiyat mezunu, biri doçent.

Kıymetli kardeşlerim, yavrularımıza erkenden sahip çıkalım. En ideal yaşları dört-beş yaşlarıdır.

Son sözümüz, ‘hiç düşünmez misiniz, hiç akletmez misiniz?’

Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Gününüz hayırlı olsun, Allah’a emanet olun.’

Üstadımız sevgili Cemal Kamacı Ağabeyimizin bu sohbetinden hissemize düşen payı aldık elhamdülillah.

Şunu da ifade edelim, Cemal Kamacı Ağabey’in oğlunun biri Mustafa Kamacı Bey Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı ve de ses sanatçısı; kızı ise ilahiyatçı yazar Doç. Dr. Fatımatüz Zehra Kamacı Hanımefendi’dir. Allah razı olsun.

Nevzat Özkaya

Kaynak:Dünya Bizim