18:40, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Musul'da 4 Ã§ocuk aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Irak'Ä±n Musul kentinde 4 Ã§ocuÄŸun aÃ§lÄ±ktan hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±nÂ MusulÂ kentinde 4 Ã§ocuÄŸun aÃ§lÄ±ktan hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. AA muhabirine konuÅŸan hukuk aktivisti Ã–mer et-Tai, Musul'un DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan kÄ±smÄ±nda 4 Ã§ocuÄŸun aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Tai, "BÃ¶lgedeki Ã¶zel kaynaklarÄ±mÄ±z, Ã¶lÃ¼mlerin nedeninin Ã§ocuk sÃ¼tÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra gÄ±da eksikliÄŸi ve var olan gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu bizlere bildirdi." ifadelerini kullandÄ±. Irak'da yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Musul kenti sakinleri, devam eden operasyonlar nedeniyle kÄ±tlÄ±k yaÅŸÄ±yor. HalkÄ±n ayrÄ±ca ilaÃ§ sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ektiÄŸi ve gÃ¶nderilen yardÄ±mlarÄ±n ise ihtiyacÄ±n ancak yÃ¼zde 20'sini karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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