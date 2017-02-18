18:43, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Ã‡amlÄ±ca Camisinin alemi tÃ¶renle yerleÅŸtirildi | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡amlÄ±ca Camisinin 7,77 metre yÃ¼ksekliÄŸinde, 4,5 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki ana kubbe alemi tÃ¶renle yerine yerleÅŸtirildi.

TÃ¶rendeÂ cami inÅŸaatÄ±yla ilgili gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan Ä°stanbul Cami ve KÃ¼ltÃ¼r Hizmet Birimleri YaptÄ±rma ve YaÅŸatma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ergin KÃ¼lÃ¼nk,Â Ã‡amlÄ±ca Camisi inÅŸaatÄ±nÄ±n yÃ¼zde seksen oranÄ±nda tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Cami iÃ§inde anaÂ kubbenin sÄ±vasÄ±nÄ±n bitmek Ã¼zere olduÄŸunu, ardÄ±ndan kubbe yazÄ±sÄ±nÄ±n yerine konulacaÄŸÄ±nÄ± belirten KÃ¼lÃ¼nk, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BugÃ¼n de burada Rabbimiz lÃ¼tfetti, ana kubbemizi kapattÄ±k, kurÅŸunumuzu kapladÄ±k ve dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k alemi olan 3 kÃ¼sur metre geniÅŸliÄŸinde 7,77 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki paslanmaz Ã§elikten mamul ve nano teknoloji bir uygulama ile altÄ±n rengi verilmiÅŸ olan ana kubbe alemimizin hilal bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ sizlerin ÅŸahitliÄŸiyle yerine takmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."

Camiyi yÄ±l iÃ§inde ibadete aÃ§mayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren KÃ¼lÃ¼nk, "SÃ¶z vermiyoruz, yetiÅŸtirmeye gayret ediyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸer sÃ¶z verirsek sÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ yerine getirmek zorundayÄ±z. Ä°ÅŸte 2017 senesini biz kendimize baz aldÄ±k, bu sene bu iÅŸi bitireceÄŸiz diye Ã¼mit ediyoruz." dedi.

KÃ¼lÃ¼nk, cami Ã§evresindeki yol ve tÃ¼nel inÅŸaatÄ±yla metro Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da hÄ±zla devam ettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, ÃœskÃ¼dar MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehmet Vefa Ã–zdemir'in duasÄ± eÅŸliÄŸinde alem yerine konuldu.