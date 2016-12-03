18:46, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Lavrov: Rusya kimseyle Ã§atÄ±ÅŸma arayÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Rusya'nÄ±n hiÃ§bir Ã¼lkeyle Ã§atÄ±ÅŸma aramadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyabilecek gÃ¼Ã§te olduÄŸunu sÃ¶yledi.

53. MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda konuÅŸan Lavrov,Â NATO'nun geniÅŸlemesinin Avrupa'daki tansiyonu artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, hem Rusya hem de BatÄ±'nÄ±n kaygÄ±larÄ±nÄ±n giderilmesi ve diyaloÄŸun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in NATO ile askeri iÅŸ birliÄŸinin yeninden baÅŸlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Lavrov, NATO ve Rusya arasÄ±ndaki ortaklÄ±k iliÅŸkilerinin temelini belirleyen Paris AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n 20, Roma Deklarasyonun ise 15 yÄ±l Ã¶nce imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu anlaÅŸmalara gÃ¶re NATO ve Rusya, gÃ¼venliÄŸi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± Ã§erÃ§evesinde birlikte saÄŸlama kararÄ± aldÄ±, ancak bu gerÃ§ekleÅŸmedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ NATO SoÄŸuk SavaÅŸ kuruluÅŸu olarak kaldÄ±." dedi.

RUSYA-BATI Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°

Lavrov, Rusya'nÄ±n BatÄ± ile iliÅŸkilerindeki gerilimin suni olduÄŸunu belirterek, "Rusya kimseyle Ã§atÄ±ÅŸma arayÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸil, ancak her zaman kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyabilecek gÃ¼Ã§tedir. Bizim ana prensipimiz, hedefe diyalog yoluyla varmaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

UkraynaÂ krizine de deÄŸinen Lavrov, Minsk AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n ÅŸartlarÄ± yerine getirilmeden BatÄ±'ya uyguladÄ±klarÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmayacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

Lavrov, ABD ile pragmatik ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± temelinde iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istediklerini dile getirdi.