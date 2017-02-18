BelÃ§ika'da tren raydan Ã§Ä±ktÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 13 yaralÄ±

BelÃ§ika'da bir yolcu trenin raylardan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu meydana gelen kazada 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5'i aÄŸÄ±r 13 kiÅŸi yaralandÄ±.
Le Soir gazetesine gÃ¶re, kaza BrÃ¼ksel seferini yapanÂ yolcu treninin, yerel saatle 13.09'da baÅŸkentin 30 kilometre doÄŸusundaki Leuven istasyonundan hareket etmesinden hemen sonra yaÅŸandÄ±.
Raydan Ã§Ä±kan trenin 2 vagonun yan yattÄ±ÄŸÄ±Â kazada, ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 13 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lardan 5'inin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu kaydedildi.
Kaza sÄ±rasÄ±nda trende 100 yolcu bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan, BrÃ¼ksel ile Liege arasÄ±ndaki tren seferleri durduruldu.Â
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BelÃ§ika'da bir yolcu trenin raylardan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu meydana gelen kazada 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5'i aÄŸÄ±r 13 kiÅŸi yaralandÄ±
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