GÃ¼ncelleme: 19:43, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Åžeyh Ã–mer Abdurrahman vefat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de tutuklu bulunan MÄ±sÄ±r'dakiÂ Cemaat-i Ä°slamiye'nin kurucusu ve manevi lideriÂ Åžeyh Ã–mer Abdurrahman'Ä±n 79 yaÅŸÄ±nda vefat ettiÄŸi bildirildi.

ÅžEYH Ã–MER ABDURRAHMAN KÄ°MDÄ°R?Â

1938 MÄ±sÄ±r doÄŸumlu olan Abdurrahman kÃ¼Ã§Ã¼kken geÃ§irdiÄŸi bir hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden gÃ¶zleri ama oldu. Abdurrahman el Ezher de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ ve bu Ã¼niversiteden profesÃ¶rlÃ¼k Ã¼nvanÄ± aldÄ±. Abdurrahman 1969â€™da Cemal AbdÃ¼lnasÄ±r iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Firavun benzetmesi yÃ¼zÃ¼nden tutuklandÄ±. Ancak 71â€™de dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± Enver Sedatâ€™Ä±n emri Ã¼zerine serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

1971-78 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Suudi Arabistanâ€™Ä±n Ã§eÅŸitli Ã¼niversitelerinde ders veren Ã–mer Abdurrahman, Kahireâ€™ye dÃ¶ndÃ¼kten sonra camilerde vaaz vermeye baÅŸladÄ±. Ekim 1981â€™de Enver Sedat suikasti sanÄ±klarÄ±nÄ±n kendisinden fetva aldÄ±klarÄ±nÄ± iddia etmeleriyle tutuklanan ancak daha sonra Fayyum ÅŸehrinde zorunlu ikamete tabi tutulan Abdurrahman, 1990 yÄ±lÄ±nda Suudi Arabistanâ€™a gitmek Ã¼zere MÄ±sÄ±râ€™dan ayrÄ±ldÄ±. Fakat bu Ã¼lkenin kendisini kabul etmemesi Ã¼zerine Sudanâ€™a, ardÄ±ndan da turist vizesiyle ABDâ€™ye geÃ§ti.

ABDâ€™de bulunduÄŸu sÃ¼rede 5 turist merkezine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±dan sorumlu tutuldu ve tutuklanarak cezaevine konuldu. 1995â€™de mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilen Ã–mer Abdurrahman vefat ettiÄŸi gÃ¼ne kadar cezaevinde tutuldu. Zaman zaman ABDâ€™nin iÅŸkencelerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¼ndeme gelen Ã–mer Abdurrahman bununla ilgili bir mektup yazÄ±p Ã¼mmete durumundan haber vermiÅŸti.

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