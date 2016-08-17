'ElazÄ±ÄŸ-AÄŸÄ±n arasÄ± 44 kilometre kÄ±saldÄ±'

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AÄŸÄ±n KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n tamamlanmasÄ±yla birlikte ElazÄ±ÄŸ'dan AÄŸÄ±n ilÃ§esine ulaÅŸÄ±mÄ±n 44 kilometre kÄ±saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Arslan, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ElazÄ±ÄŸ'dan AÄŸÄ±n ilÃ§esine ulaÅŸÄ±mÄ±n Keban Baraj GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinden feribotla 83 kilometre, Malatya'nÄ±n Arapgir ilÃ§esi Ã¼zerinden ise 127 kilometrelik bir mesafe kat edilerek saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
AÄŸÄ±n KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n tamamlanmasÄ± ile mevcut yolun 44 kilometre daha kÄ±salarak, kesintisiz ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Bakan Arslan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n teÅŸrifiyle aÃ§Ä±lan kÃ¶prÃ¼, toplam 520 metre uzunluÄŸunda ve 13 metre geniÅŸliÄŸindedir. KÃ¶prÃ¼ ile 18,5 kilometrelik baÄŸlantÄ± yolu da tamamlanarak hizmete aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AÄŸÄ±n KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in 70,6 milyon lira ve 18,5 kilometrelik baÄŸlantÄ± yollarÄ± iÃ§in 23,6 milyon lira olmak Ã¼zere toplamda 94,2 milyon lira harcama yapÄ±ldÄ±. ElazÄ±ÄŸ'da 6 projemiz devam ediyor, 8 projemizin ise Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi olsaydÄ±, yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± 4-5 misline Ã§Ä±karmayÄ± bÄ±rakÄ±n, en az 10 misline Ã§Ä±karÄ±rdÄ±k. Ä°nÅŸallah halkÄ±mÄ±z bu konuda yolumuzu aÃ§acak, biz de sizin emirlerinizi yerine getireceÄŸiz."
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ile FETÃ– ile mÃ¼cadele ve Fetullah GÃ¼len'in iadesi konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, prensipte anlaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda TÃ¼rkiye'nin Rakka'da doÄŸrudan operasyona girmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. "Askeri varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olacak ancak taktik destek vereceÄŸiz" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin PYD ile hareket etmesinin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde, her ikisi de gÃ¼cÃ¼nÃ¼ milletten alan ve yÃ¼rÃ¼tme Ã¼zerinde geniÅŸ yetkilere sahip iki yÃ¶netici olmaz, aynÄ± anda olmaz. Yetki hangisindeyse diÄŸeri semboliktir. TÃ¼rkiye'yi zaten geri gÃ¶tÃ¼ren bu olmuÅŸtur" dedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, AÄŸÄ±n KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n tamamlanmasÄ±yla birlikte ElazÄ±ÄŸ'dan AÄŸÄ±n ilÃ§esine ulaÅŸÄ±mÄ±n 44 kilometre kÄ±saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
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