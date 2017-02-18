ErdoÄŸan: AynÄ± yetkiye sahip iki yÃ¶netici olmamalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin son iki buÃ§uk yÄ±ldÄ±r sahip olduÄŸu yÃ¶netim biÃ§iminin bir isminin ve Ã¶rneÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde, her ikisi de gÃ¼cÃ¼nÃ¼ milletten alan ve yÃ¼rÃ¼tme Ã¼zerinde geniÅŸ yetkilere sahip iki yÃ¶netici olmaz, aynÄ± anda olmaz. Yetki hangisindeyse diÄŸeri semboliktir. TÃ¼rkiye'yi zaten geri gÃ¶tÃ¼ren bu olmuÅŸtur"Â ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, yapÄ±mÄ± tamamlanarak hizmete alÄ±nan eserlerin toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin yanÄ±ndaki meydanda halka hitap etti.
SÃ¶zlerinin baÅŸÄ±nda bayrak iÃ§in, vatan iÃ§in, Ã¼lkenin geleceÄŸi iÃ§in canlarÄ±nÄ± feda eden tÃ¼m MalatyalÄ± ÅŸehitleri rahmetle yad eden ErdoÄŸan, ÅŸehitlerin ailelerine, yakÄ±nlarÄ±na ve tÃ¼m Malatya'ya sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"El Bab'Ä± DEAÅž'Ä±n katil sÃ¼rÃ¼lerine dar eden kahraman MehmetÃ§iklerimizi selamlÄ±yorum. Rabbim yar ve yardÄ±mcÄ±larÄ± olsun. Onlar nasÄ±l gece gÃ¼ndÃ¼z bu millet iÃ§in, Ã¼lkenin istiklal ve istikbali iÃ§in canlarÄ±nÄ± ortaya koyuyorsa, biz de taÅŸ Ã¼stÃ¼ne taÅŸ koymanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz. TÃ¼rkiye'yi bÃ¼yÃ¼tmek, dÃ¼nyada hak ettiÄŸi yere taÅŸÄ±mak iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Uzak yakÄ±n demeden, zengin fakir ayrÄ±mÄ± gÃ¶zetmeden, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼kseltmenin yollarÄ±nÄ± arÄ±yoruz. Ä°ÅŸte Bahreyn'e gittik, oradan Suudi Arabistan'a gittik, oradan Katar'a gittik. Allah gÃ¼Ã§ ve Ã¶mÃ¼r verdikÃ§e, milletimiz de desteÄŸini ve duasÄ±nÄ± esirgemedikÃ§e bu uÄŸurda Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."
"TÃ¼rkiye'nin siyasi ve ekonomik krizlerle, kavgayla, Ã§ekiÅŸmelerle dolu bir sistemle yoluna devam etme imkanÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r." diyen ErdoÄŸan, TÃ¼rk ile KÃ¼rt'Ã¼n, Alevi ile SÃ¼nni'nin birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±, tÃ¼m gÃ¼zelliklerini baÄŸrÄ±nda toplayan Malatya'nÄ±n, o karanlÄ±k gÃ¼nlere dÃ¶nme ihtimalini bile dÃ¼ÅŸÃ¼nmek istemeyeceÄŸini bildirdi.
ErdoÄŸan, "Hamido gibi bir yiÄŸidi terÃ¶re kurban veren, Ahmet Kaya gibi bir deÄŸeri yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmek zorunda kalan bu ÅŸehir bir daha aynÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalÄ±dÄ±r. YapÄ±lmasÄ± gereken, Ã¼lkenin ihtiyaÃ§larÄ±na, milletin Ã¶zlemlerine uygun bir yÃ¶netim sistemini getirmektir. Biz diyoruz ki bu sistemin adÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemidir." diye konuÅŸtu.
VatandaÅŸlaraÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini anlatan ErdoÄŸan, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi meselesi, basit bir tercihin veya ÅŸahsi bir ihtirasÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼ deÄŸildir. Bunun arkasÄ±nda yÃ¼zlerce yÄ±llÄ±k bir birikim, Ã§ekilmiÅŸ acÄ±lar, yaÅŸanmÄ±ÅŸ tecrÃ¼beler vardÄ±r. HiÃ§ uzaÄŸa gitmeye gerek yok, TÃ¼rkiye'nin son Ã§eyrek yÃ¼zyÄ±lÄ± dahi bu ihtiyacÄ± tÃ¼m aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶stermeye yetecektir. 'MÃ¼slÃ¼man aynÄ± delikten iki defa Ä±sÄ±rÄ±lmaz' derler. Biz aynÄ± delikten deÄŸil iki, 20 defa Ä±sÄ±rÄ±ldÄ±k. Yine de bazÄ±larÄ± gereken dersi Ã§Ä±karmadÄ±, Ã§Ä±karmÄ±yor." diye konuÅŸtu.Â
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle bir daha istikrarsÄ±zlÄ±k, kriz, kavga deliÄŸinden Ä±sÄ±rÄ±lmamak iÃ§in gereken adÄ±mlarÄ± attÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin oylanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda TBMM'de yaÅŸananlarÄ± hatÄ±rlattÄ±.
"Ya ayaklarÄ± Ä±sÄ±rdÄ±lar, burun kÄ±rdÄ±lar, kafa gÃ¶z yardÄ±lar. Nerede oldu bu? Efendim, 'Parlamenter demokrasi', iÅŸte orada oldu." diyen ErdoÄŸan, "Bu iÅŸin adÄ±mlarÄ± da daha Ã¶nce atÄ±ldÄ±. Ama bizim adÄ±m, ÅŸimdi bu attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±m, ilk adÄ±m, 2007 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§me yetkisinin doÄŸrudan halka verilmiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Ä°kinci adÄ±m 2014 yÄ±lÄ±nda doÄŸrudan milletimizin oylarÄ±yla cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahsÄ±mÄ±n getirilmesi olayÄ±dÄ±r. Son adÄ±mda inÅŸallah 16 Nisan'da oylanacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸidir." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin son iki buÃ§uk yÄ±ldÄ±r sahip olduÄŸu yÃ¶netim biÃ§iminin bir isminin ve Ã¶rneÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, "DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde, her ikisi de gÃ¼cÃ¼nÃ¼ milletten alan ve yÃ¼rÃ¼tme Ã¼zerinde geniÅŸ yetkilere sahip iki yÃ¶netici olmaz, aynÄ± anda olmaz. Ya BaÅŸbakan yetki sahibidir ya CumhurbaÅŸkanÄ± veya birisi vitrin sÃ¼sÃ¼dÃ¼r, Ã¶bÃ¼rÃ¼ icracÄ±dÄ±r. Yetki hangisindeyse diÄŸeri semboliktir. TÃ¼rkiye'yi zaten geri gÃ¶tÃ¼ren bu olmuÅŸtur." diye konuÅŸtu.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ile FETÃ– ile mÃ¼cadele ve Fetullah GÃ¼len'in iadesi konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ã–zhan, Ermenistanâ€™Ä±n dÃ¼zenlenmeyi planladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde referanduma iliÅŸkin, "UluslararasÄ± hukuk ilkelerinin ihlali anlamÄ±na gelen bu giriÅŸimi ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, prensipte anlaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda TÃ¼rkiye'nin Rakka'da doÄŸrudan operasyona girmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. "Askeri varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olacak ancak taktik destek vereceÄŸiz" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin PYD ile hareket etmesinin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde, her ikisi de gÃ¼cÃ¼nÃ¼ milletten alan ve yÃ¼rÃ¼tme Ã¼zerinde geniÅŸ yetkilere sahip iki yÃ¶netici olmaz, aynÄ± anda olmaz. Yetki hangisindeyse diÄŸeri semboliktir. TÃ¼rkiye'yi zaten geri gÃ¶tÃ¼ren bu olmuÅŸtur" dedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, AÄŸÄ±n KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n tamamlanmasÄ±yla birlikte ElazÄ±ÄŸ'dan AÄŸÄ±n ilÃ§esine ulaÅŸÄ±mÄ±n 44 kilometre kÄ±saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, " EÄŸer terÃ¶rÃ¼n yanÄ±nda olmaya devam edenler olursa bilsinler ki o terÃ¶r bir gÃ¼n gelecek kendisini koruyanlarÄ± da yakacak. KoyunlarÄ±nda besledikleri yÄ±lanlar bir gÃ¼n onlarÄ± da sokacak." dedi
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