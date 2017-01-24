19:41, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'Rakka operasyonu' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere geldiÄŸi Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentinden, DÃ¼sseldorf'a giderken uÃ§akta gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã¶zellikle Rakka operasyonuna yÃ¶nelik Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

"TÃ¼rkiye'nin Rakka'daki rolÃ¼ ne olacak? TSK sahada olacak mÄ±" ÅŸeklindeki soruyu yanÄ±tlayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Amerika, TÃ¼rkiye ile birlikte yerel gÃ¼Ã§lerle sivil direniÅŸÃ§ilerle, Ã–SO ile ve diÄŸer milislerle bir olarak, onlar Ã¶nde, biz de arkada... Askeri varlÄ±ÄŸÄ± olacak ABD'nin de TÃ¼rkiye'nin de. DoÄŸrudan operasyona girmeyeceÄŸiz, taktik destek vereceÄŸiz, prensipte anlaÅŸÄ±lÄ±rsa tabii. Ä°mkan ve kabiliyetler gÃ¶zden geÃ§iriliyor. Amerika'nÄ±n her halÃ¼karda bir operasyon planÄ± var. Bu planÄ±n nasÄ±l uygulanacaÄŸÄ±nÄ± konuÅŸuyoruz" dedi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin YPG ile girmesi durumunda iliÅŸkilerde ciddi sorun olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"ALMANYA'YI RAKKA OPERASYONUNA DAHÄ°L EDEBÄ°LÄ°RÄ°Z"

Merkel'e FÄ±rat KalkanÄ± faaliyetlerinin hangi noktaya geldiÄŸini anlattÄ±klarÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸÃ¶yle devam etti: "El Bab'dan sonra Rakka'nÄ±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± konusunda bir teklifimiz oldu biliyorsunuz. PKK'nÄ±n uzantÄ±sÄ± PYD YPG ile hareket etmelerinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledik. Bu dostluÄŸa sÄ±ÄŸmaz. ABD'nin yeni yÃ¶netimi bu deÄŸerlendirmeleri zannediyorum dikkate alacak. Pence'e yeniden bunu sÃ¶yleyeceÄŸim. Merkel'e de Almanya'yÄ± da bu operasyona dahil edebileceÄŸimizi sÃ¶yledim."

"Ä°MAMLARIN CASUSLUKLA Ä°THAM EDÄ°LMESÄ° DOÄžRU YAKLAÅžIM DEÄžÄ°L"

Merkel ile ikili bÃ¶lgesel, uluslararasÄ± konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede DÄ°TÄ°B imamlarÄ±nÄ±n da gÃ¼ndeme geldiÄŸini sÃ¶yledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bu meselenin tÄ±rmandÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bir yanlÄ±ÅŸ anlama var ve ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan konu kapandÄ±. SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmemesi gerekiyor bu meselenin. DÄ°TÄ°B aÅŸÄ±rÄ± akÄ±mlarÄ± Ã¶nleyen, Ä°slam dinini dÃ¼nyaya doÄŸru anlatan, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti resmi imamlarÄ±nÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ok prestijli bir kuruluÅŸ. Casusluk gibi bir suÃ§la itham edilmesi doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸil."Â



Bir takÄ±m bÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼t taraftarlarÄ±nÄ±n rahatlÄ±kla Almanya'da propaganda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye aleyhine referandum hakkÄ±nda acÄ±masÄ±z paylaÅŸÄ±mlarda bulunuyor, bunu hoÅŸ gÃ¶remeyeceÄŸimizi Merkel'e sÃ¶yledim" diye konuÅŸtu.Â

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