23:07, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Putinâ€™den tartÄ±ÅŸmalÄ± karar; PoroÅŸenko isyan etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ukraynaâ€™nÄ±n doÄŸusunda ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n kontrolÃ¼ altÄ±ndakiÂ DonbasÂ bÃ¶lgesinde yaÅŸayanlarÄ±n pasaport, doÄŸum-Ã¶lÃ¼m gibi Ã§eÅŸitli belgelerinin Rusyaâ€™da kabul edilmesini Ã¶ngÃ¶ren bir kararnameye imza attÄ±.

Kremlin basÄ±n merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kararname gereÄŸi, Donetsk ve Lugansk bÃ¶lgelerinde sÃ¼rekli yaÅŸayanlara verilen araba plakasÄ±, pasaport, doÄŸum-Ã¶lÃ¼m ve benzeri belgelerin Rusyaâ€™da geÃ§erli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada kararÄ±n geÃ§ici olduÄŸu,Â Minsk AnlaÅŸmasÄ±Â Ã§erÃ§evesinde siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m saÄŸlanÄ±ncaya kadar uygulanacaÄŸÄ± ifade edildi.

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Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda Putinâ€™in kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± basÄ±n merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PoroÅŸenko, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda, "Bu, benim iÃ§in Rusyaâ€™nÄ±n uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±nÄ± Ã§iÄŸnemesinin ve Rus iÅŸgalinin baÅŸka bir kanÄ±tÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

UkraynaÂ Ulusal GÃ¼venlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr TurÃ§inov da sÃ¶zde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerinin belgelerinin ve pasaportlarÄ±nÄ±n Rusyaâ€™da kabul edilmesiyle ilgili kararÄ±n Putinâ€™in Minsk sÃ¼recinden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirtti