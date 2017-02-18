DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

23:23, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

"Ermenistanâ€™Ä±n referandum giriÅŸimini ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Taha Ã–zhan,Â Ermenistanâ€™Ä±n dÃ¼zenlenmeyi planladÄ±ÄŸÄ±Â referanduma yÃ¶nelik kÄ±nama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±.

Ermenistan'Ä±n, Azerbaycan'Ä±n egemenliÄŸinin ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yeni bir ihlalini teÅŸkil edecek bir eyleme giriÅŸerek, Ã§eyrek asÄ±rdÄ±r iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu YukarÄ± KarabaÄŸ bÃ¶lgesinde, 20 Åžubat 2017 tarihinde "anayasal deÄŸiÅŸikliklere iliÅŸkin bir referandum" dÃ¼zenleme Ã§abasÄ± iÃ§inde olduÄŸunu ifade eden Ã–zhan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AÃ§Ä±k bir ÅŸekilde uluslararasÄ± hukuk ilkelerinin, BM GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±nÄ±n ve AGÄ°T prensiplerinin ihlali anlamÄ±na gelen bu giriÅŸimi ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Mezkur referandum giriÅŸimi, Ermenistanâ€™Ä±n YukarÄ± KarabaÄŸâ€™a yÃ¶nelik Ã¶nceki eylemlerinden farklÄ± olmayan ÅŸekilde, bÃ¶lgede iÅŸgali kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rma Ã§abasÄ± taÅŸÄ±makla birlikte, sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä± yollardan kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± Ã§abalarÄ±na da zarar verecek yeni bir giriÅŸimdir. TÃ¼rkiye olarak gayrimeÅŸru gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z sÃ¶z konusu referandumu ve sonuÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸimdiden aÃ§Ä±kÃ§a ilan ediyoruz."