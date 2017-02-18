DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Taha Ã–zhan,Â Ermenistanâ€™Ä±n dÃ¼zenlenmeyi planladÄ±ÄŸÄ±Â referanduma yÃ¶nelik kÄ±nama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±.
Ermenistan'Ä±n, Azerbaycan'Ä±n egemenliÄŸinin ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yeni bir ihlalini teÅŸkil edecek bir eyleme giriÅŸerek, Ã§eyrek asÄ±rdÄ±r iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu YukarÄ± KarabaÄŸ bÃ¶lgesinde, 20 Åžubat 2017 tarihinde "anayasal deÄŸiÅŸikliklere iliÅŸkin bir referandum" dÃ¼zenleme Ã§abasÄ± iÃ§inde olduÄŸunu ifade eden Ã–zhan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"AÃ§Ä±k bir ÅŸekilde uluslararasÄ± hukuk ilkelerinin, BM GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±nÄ±n ve AGÄ°T prensiplerinin ihlali anlamÄ±na gelen bu giriÅŸimi ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Mezkur referandum giriÅŸimi, Ermenistanâ€™Ä±n YukarÄ± KarabaÄŸâ€™a yÃ¶nelik Ã¶nceki eylemlerinden farklÄ± olmayan ÅŸekilde, bÃ¶lgede iÅŸgali kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rma Ã§abasÄ± taÅŸÄ±makla birlikte, sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä± yollardan kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± Ã§abalarÄ±na da zarar verecek yeni bir giriÅŸimdir. TÃ¼rkiye olarak gayrimeÅŸru gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z sÃ¶z konusu referandumu ve sonuÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸimdiden aÃ§Ä±kÃ§a ilan ediyoruz."
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ile FETÃ– ile mÃ¼cadele ve Fetullah GÃ¼len'in iadesi konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ã–zhan, Ermenistanâ€™Ä±n dÃ¼zenlenmeyi planladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde referanduma iliÅŸkin, "UluslararasÄ± hukuk ilkelerinin ihlali anlamÄ±na gelen bu giriÅŸimi ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, prensipte anlaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda TÃ¼rkiye'nin Rakka'da doÄŸrudan operasyona girmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. "Askeri varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olacak ancak taktik destek vereceÄŸiz" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin PYD ile hareket etmesinin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde, her ikisi de gÃ¼cÃ¼nÃ¼ milletten alan ve yÃ¼rÃ¼tme Ã¼zerinde geniÅŸ yetkilere sahip iki yÃ¶netici olmaz, aynÄ± anda olmaz. Yetki hangisindeyse diÄŸeri semboliktir. TÃ¼rkiye'yi zaten geri gÃ¶tÃ¼ren bu olmuÅŸtur" dedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, AÄŸÄ±n KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n tamamlanmasÄ±yla birlikte ElazÄ±ÄŸ'dan AÄŸÄ±n ilÃ§esine ulaÅŸÄ±mÄ±n 44 kilometre kÄ±saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Ä°stanbul-Toronto seferini yapmaya hazÄ±rlanan THY'nin tarifeli uÃ§aÄŸÄ±nda, tuvalet duvarÄ±nda "bomba" yazÄ±lÄ± not bulunmasÄ± nedeniyle gÃ¼venlik prosedÃ¼rÃ¼ gereÄŸince arama yapÄ±lÄ±yor
Ã‡amlÄ±ca Camisinin 7,77 metre yÃ¼ksekliÄŸinde, 4,5 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki ana kubbe alemi tÃ¶renle yerine yerleÅŸtirildi
Karadeniz'in Ã¶nemli limanlarÄ±ndan AkÃ§akoca'da havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla denize aÃ§Ä±lan balÄ±kÃ§Ä±lar tuttuklarÄ± hamsi, mezgit ve barbunla dÃ¶ndÃ¼
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da haklarÄ±nda Ã§eÅŸitli suÃ§lardan arama kararÄ± bulunan 164 kiÅŸi yakalandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, " EÄŸer terÃ¶rÃ¼n yanÄ±nda olmaya devam edenler olursa bilsinler ki o terÃ¶r bir gÃ¼n gelecek kendisini koruyanlarÄ± da yakacak. KoyunlarÄ±nda besledikleri yÄ±lanlar bir gÃ¼n onlarÄ± da sokacak." dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yargÄ±lamalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±, bin 558 kiÅŸi kapasiteli TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k duruÅŸma salonunun inÅŸaatÄ± tamamlandÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 179'uncu gÃ¼nÃ¼nde 104 DEAÅž hedefi vuruldu,16 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde diyalog ve iÅŸbirliÄŸinin devam ettirilmesi Ã¼zerinde mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±
Ordu merkezli 12 ilde, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/ Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Bizim hiÃ§bir Diyanet Ä°ÅŸleri mensubumuz, hiÃ§bir DÄ°TÄ°B mensubumuz ajan deÄŸildir, olamaz" dedi
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na geÃ§me hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 65 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±