23:33, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

BM Genel Sekreteri Guterres 'Suriye' iÃ§in kÃ¶tÃ¼mser

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki krize kÄ±sa vadede Ã§Ã¶zÃ¼m bulunacaÄŸÄ± konusunda iyimser olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Guterres, 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda konuÅŸtuktan sonra gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

"KISA VADEDE Ã‡Ã–ZÃœM BULUNACAÄžI KONUSUNDA Ä°YÄ°MSER DEÄžÄ°LÄ°M"

Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n ancak taraflarÄ±n askeri zafer kazanamayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ zaman mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Guterres, "Suriye'de hala bu noktada olduÄŸumuzdan emin deÄŸilim, hala kazanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenler var ama bu bÃ¼yÃ¼k bir yanÄ±lma. Bu yÃ¼zden Suriye'deki krize kÄ±sa vadede Ã§Ã¶zÃ¼m bulunacaÄŸÄ± konusunda iyimser deÄŸilim." dedi.

Suriye'deki krizin savaÅŸan taraflar Ã¼zerinde etkili olan Ã¼lkeler iÃ§in de bÃ¼yÃ¼k bir tehdit haline geldiÄŸini ifade eden Guterres, ABD, Rusya, TÃ¼rkiye, Suudi Arabistan, Katar gibi Ã¼lkerin savaÅŸÄ± sonlandÄ±rmak iÃ§in taraflarÄ± ikna Ã§abalarÄ±nÄ±n Ã¶nemini vurguladÄ±.

Guterres, "Suriye ve Irak iÃ§in siyasi ve kapsamlÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamazsak, DEAÅž'Ä± yenmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." ÅŸeklinde konuÅŸtu.