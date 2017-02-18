23:42, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Pence ile FETÃ–'yÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ ileÂ ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike PenceÂ arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ABD'yle ikili ve NATO Ã§erÃ§evesindeki askeri ve gÃ¼venlik iliÅŸkilerinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadelede fikir birliÄŸi ve ortak hareketin Ã¶nemi Ã¼zerinde durulduÄŸu belirtildi.

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re YÄ±ldÄ±rÄ±m, askeri ve gÃ¼venlik alanÄ±nda Ã¶nemli uluslararasÄ± forumlardan biri sayÄ±lanÂ MÃ¼nihÂ GÃ¼venlik KonferansÄ± marjÄ±nda ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki Ã¼lke hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda son gÃ¼nlerde artan ikili temaslara da iÅŸaret edilerek, dost ve mÃ¼ttefik TÃ¼rkiye ve ABD arasÄ±nda ortaklÄ±k iliÅŸkilerinin Ã¶nemi konusundaki anlayÄ±ÅŸ birliÄŸinden duyulan memnuniyetin dile getirildiÄŸi, bu iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bir kez daha vurgulandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.



YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Pence arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ABD'yle ikili veÂ NATOÂ Ã§erÃ§evesindeki askeri ve gÃ¼velik iliÅŸkilerinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadelede fikir birliÄŸi ve ortak hareketin Ã¶nemi Ã¼zerinde durulduÄŸu belirtildi.

FETÃ– ELEBAÅžI GÃœLEN'Ä°N Ä°ADESÄ° GÃœNDEME GELDÄ°

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n FETÃ–Â ile mÃ¼cadele ve lideri Fetullah GÃ¼len'in iadesi konusunda yeni ABD yÃ¶netimiyle her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸbirliÄŸine hazÄ±r olunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸi, bu konudaki beklentilerin ABD yÃ¶netimince karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n iliÅŸkilerde yeni bir sayfa aÃ§acaÄŸÄ±ndan bahsettiÄŸi bildirildi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, FETÃ–'den bir farkÄ± olmayanÂ DEAÅžÂ gibi radikal Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadelede de TÃ¼rkiye ve ABD'nin birlikte hareket etmesi gerektiÄŸine iÅŸaret ettiÄŸi kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Suriye'deki istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± ve bÃ¶lgenin PKK/PYD dahil her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda iki kÃ¶klÃ¼ mÃ¼ttefik olan ABD ve TÃ¼rkiye'nin tam uyum iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence'in yeni ABD yÃ¶netiminin de TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerde yani bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmayÄ± arzu ettiÄŸini, terÃ¶rle mÃ¼cadeleden bÃ¶lgesel iÅŸbirliÄŸine her konuda TÃ¼rkiye ile yoÄŸun olan diyaloÄŸun daha da geliÅŸtirilerek sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸi belirtildi. ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence'in BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n dile getirdiÄŸi her konuyu ciddiyetle ele almakta olduklarÄ±nÄ± kaydettiÄŸi bildirildi.

Pence'in gÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a selamÄ±nÄ± ilettiÄŸi de belirtildi.