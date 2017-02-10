Musul'un batÄ±sÄ±na operasyon baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmaya yÃ¶nelik operasyonun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'nin ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan ve BaÅŸkomutan Haydar el-Ä°badi, Musul'un Eymen (batÄ±) yakasÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik askeri operasyon iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±." ifadesine yer verildi.
BaÅŸbakan Ä°badi, Musul'da "Ã¶nceliklerinin toprak deÄŸilÂ insanlarÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±" olduÄŸunu kaydetti.
BATI YAKASI 3 YÃ–NDEN KUÅžATILDI
Askeri kaynaklar,Â doÄŸu yakasÄ±nda kontrolÃ¼n tamamen saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan batÄ± bÃ¶lgelerini geri almakÂ iÃ§in icra edilen operasyona 3 cepheden baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â Irak ordusunun kuzeyden, federal polis gÃ¼Ã§lerinin gÃ¼neyden, Ä°ran destekli Åžii milis gÃ¼cÃ¼ HaÅŸdi Åžabi'nin ise batÄ±dan destek verdiÄŸini aktardÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, 17 Ekim 2016'da baÅŸlatÄ±lan Musul operasyonunda 24 Ocak itibarÄ±yla kentin doÄŸu bÃ¶lgesinin tamamÄ±nÄ±n DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Askeri ve idari yetkililer kentin batÄ±sÄ±na yapÄ±lacak operasyonun, "dar sokaklar ve bÃ¶lgede yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 750 bin sivil" gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda daha Ã§etin geÃ§eceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
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Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonda Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¼Ã§ kÃ¶yde daha kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±
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Irak BaÅŸbakanÄ±, Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmaya yÃ¶nelik operasyonun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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