Fransa'da polise yÃ¶nelik protestolar hÄ±z kesmiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da sendika ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± derneklerin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 2 bin 300 kiÅŸi, polis ÅŸiddetini protesto etmek iÃ§in Republique MeydanÄ±'nda bir araya geldi.
Paris ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren gÃ¶sterinin sonlarÄ±na doÄŸru 100 kiÅŸilik bir grubun polis barikatÄ±nÄ± aÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya giren grup Ã¼yelerinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine patlayÄ±cÄ± madde fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi. Ã‡atÄ±ÅŸmada polis ve gÃ¶stericilerden yaralananlar olurken, bazÄ± protestocular gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶sterinin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi meydana giriÅŸlerde Ã¼st aramasÄ± yapÄ±ldÄ±. Meydandaki metro istasyonu eylem boyunca kapalÄ± tutulurken, bÃ¶lgede alkollÃ¼ iÃ§ecek satÄ±ÅŸÄ± yasaklandÄ±.
"UnutmayÄ±z, affetmeyiz", "Polis her yerde adalet nerede?", "Her ÅŸey cezasÄ±z, her yer adaletsiz, o halde polisi silahsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±n" ÅŸeklinde sloganlar atan gÃ¶stericiler, "Devlet ÅŸiddetine hayÄ±r", "Theo iÃ§in adalet", "TecavÃ¼zcÃ¼ polis hapse" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.
Paris'in kuzey banliyÃ¶lerinden Aulnay-sous-Bois'da polisin kimlik kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda bir kiÅŸiye cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±, baÅŸkent ve banliyÃ¶lerinde yoÄŸun protestolara neden oluyor.
SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan gencin 60 gÃ¼n iÅŸ gÃ¶remez raporu aldÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 4 polisten biri hakkÄ±nda "cinsel saldÄ±rÄ±", diÄŸerleri hakkÄ±nda ise "kasten ÅŸiddet uygulamak" suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Â
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼meti etnik Ã¶n yargÄ± ve yolsuzlukla suÃ§layan Ã¼st dÃ¼zey askeri yetkililer gÃ¶revlerini bÄ±raktÄ±
Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonda Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¼Ã§ kÃ¶yde daha kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±
Afganistan, Pakistan ordusunun son iki gÃ¼nde Afganistan'Ä±n sÄ±nÄ±r vilayetlerine 375 roket mermisi attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin baskÄ±larÄ±ndan kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar ailelerini alÄ±p gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±
Stolac halkÄ±, 2 Ekim'de yapÄ±lan yerel seÃ§imlerin iptal edilmesinin ardÄ±ndan bugÃ¼n yeniden oy kullanÄ±yor
Ã‡in, Kuzey Koreâ€™den kÃ¶mÃ¼r ithalatÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durdurdu.
Ä°ngilizce dil eÄŸitiminde en pahalÄ± Ã¼lke Ä°ngiltere, en ucuz Kanada
Hunny Bunny Ã‡ocuk ÅženliÄŸi'ne katÄ±lan Ã¼nlÃ¼ler, down sendromlulara destek verdi.
Endonezyaâ€™da 4 kiÅŸi uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Kosova'da TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± indirip yÄ±rtan 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan kullanÄ±lan efsane Nokia 3310 modeli geri dÃ¶nÃ¼yor.
2 bin 500 metre derinlikte bulunan okyanus yÃ¼zeyinin gÃ¶zlemlenmesinin ardÄ±ndan bu derinlikte ciddi miktarda bir Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na rastlandÄ±
Kolombiyaâ€™da YÃ¼ksek BarÄ±ÅŸ Komisyonu, yaklaÅŸÄ±k 7 bin FARC Ã¼yesinin silah bÄ±rakma alanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'da polisin bir gence copla cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ± sonrasÄ± baÅŸlayan polis ÅŸiddeti karÅŸÄ±tÄ± protestolar devam ediyor.
Irak BaÅŸbakanÄ±, Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmaya yÃ¶nelik operasyonun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Bab'daki DEAÅž zulmÃ¼nden kaÃ§arak Ã§evre kÃ¶ylere yerleÅŸen 150 Suriyeli aileye yardÄ±mda bulundu