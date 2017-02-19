09:45, 19 Åžubat 2017 Pazar

Fransa'da polise yÃ¶nelik protestolar hÄ±z kesmiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da sendika ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± derneklerin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 2 bin 300 kiÅŸi, polis ÅŸiddetini protesto etmek iÃ§in Republique MeydanÄ±'nda bir araya geldi.

Paris ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren gÃ¶sterinin sonlarÄ±na doÄŸru 100 kiÅŸilik bir grubun polis barikatÄ±nÄ± aÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya giren grup Ã¼yelerinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine patlayÄ±cÄ± madde fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi. Ã‡atÄ±ÅŸmada polis ve gÃ¶stericilerden yaralananlar olurken, bazÄ± protestocular gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

YoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶sterinin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi meydana giriÅŸlerde Ã¼st aramasÄ± yapÄ±ldÄ±. Meydandaki metro istasyonu eylem boyunca kapalÄ± tutulurken, bÃ¶lgede alkollÃ¼ iÃ§ecek satÄ±ÅŸÄ± yasaklandÄ±.

"UnutmayÄ±z, affetmeyiz", "Polis her yerde adalet nerede?", "Her ÅŸey cezasÄ±z, her yer adaletsiz, o halde polisi silahsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±n" ÅŸeklinde sloganlar atan gÃ¶stericiler, "Devlet ÅŸiddetine hayÄ±r", "Theo iÃ§in adalet", "TecavÃ¼zcÃ¼ polis hapse" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.

Paris'in kuzey banliyÃ¶lerinden Aulnay-sous-Bois'da polisin kimlik kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda bir kiÅŸiye cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±, baÅŸkent ve banliyÃ¶lerinde yoÄŸun protestolara neden oluyor.

SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan gencin 60 gÃ¼n iÅŸ gÃ¶remez raporu aldÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 4 polisten biri hakkÄ±nda "cinsel saldÄ±rÄ±", diÄŸerleri hakkÄ±nda ise "kasten ÅŸiddet uygulamak" suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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