Fransa'da polise yÃ¶nelik protestolar hÄ±z kesmiyor

09:45, 19 Şubat 2017 Pazar

Fransa'da polise yönelik protestolar hız kesmiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da sendika ve ırkçılık karşıtı derneklerin çağrısıyla yaklaşık 2 bin 300 kişi, polis şiddetini protesto etmek için Republique Meydanı'nda bir araya geldi.

Paris Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 saat süren gösterinin sonlarına doğru 100 kişilik bir grubun polis barikatını aşmaya çalıştığı görüldü. Polisle çatışmaya giren grup üyelerinin güvenlik güçlerine patlayıcı madde fırlattığı gözlendi. Çatışmada polis ve göstericilerden yaralananlar olurken, bazı protestocular gözaltına alındı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösterinin gerçekleştirildiği meydana girişlerde üst araması yapıldı. Meydandaki metro istasyonu eylem boyunca kapalı tutulurken, bölgede alkollü içecek satışı yasaklandı.

"Unutmayız, affetmeyiz", "Polis her yerde adalet nerede?", "Her şey cezasız, her yer adaletsiz, o halde polisi silahsızlaştırın" şeklinde sloganlar atan göstericiler, "Devlet şiddetine hayır", "Theo için adalet", "Tecavüzcü polis hapse" yazılı pankartlar taşıdı.

Paris'in kuzey banliyölerinden Aulnay-sous-Bois'da polisin kimlik kontrolü sırasında bir kişiye cinsel saldırıda bulunması, başkent ve banliyölerinde yoğun protestolara neden oluyor.

Saldırıya uğrayan gencin 60 gün iş göremez raporu aldığı olayla ilgili açığa alınan 4 polisten biri hakkında "cinsel saldırı", diğerleri hakkında ise "kasten şiddet uygulamak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.