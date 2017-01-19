09:49, 19 Åžubat 2017 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 19 Åžubat 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Gaziantep ve AdÄ±yaman'da toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya ziyareti kapsamÄ±nda temaslarda bulunacak.

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, BatÄ± Trakya TÃ¼rkleri DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Zeytinburnu Åžubesini ziyaret edecek.

2- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen "Kar Voleybolu Cev Avrupa KupasÄ± Final MaÃ§larÄ±"nÄ± izleyecek, kupa tÃ¶renine ve Kayseri Ticaret OdasÄ±nca dÃ¼zenlenen "Gelecek Kayseri'de" temalÄ± geleneksel Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde bulunacak.

3- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, valilikler ile AK Parti il baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± ve Edirne ÅžehitliÄŸini ziyaret edecek, DSÄ° tesisleri toplu temel atma merasimlerine katÄ±lacak.

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Konsoloslar BirliÄŸi ve AK Parti GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek.

2- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, muhtarlar ve AK Parti teÅŸkilatÄ± ile bir araya gelecek, Divan Otel'de Mersin-OrtadoÄŸu Ãœlkeleri YaÅŸ Meyve Sebze Ä°thalatÃ§Ä±larÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

3- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ValiliÄŸi ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, partisinin Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi'ne katÄ±lacak ve TÃœLOMSAÅž fabrikasÄ±nda incelemelerde bulunacak.

- Arslan, yerli dizel motorun tanÄ±tÄ±m etkinliÄŸi ile AK Parti BozÃ¼yÃ¼k GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°lÃ§e DanÄ±ÅŸma Meclisi'ne katÄ±lacak, BozÃ¼yÃ¼k Belediyesini ziyaret edecek.

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 53. UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda "Eski Krizler Yeni OrtadoÄŸu" baÅŸlÄ±klÄ± konuÅŸma yapacak.

2- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

4- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde "Kamil Ä°man Kamil Ä°nsan" temalÄ± "3. Alemlere Rahmet UluslararasÄ± KÄ±sa Film YarÄ±ÅŸmasÄ±" gala ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lacak.

SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi-Atiker Konyaspor, FenerbahÃ§e-KasÄ±mpaÅŸa, Adanaspor-OsmanlÄ±spor, BeÅŸiktaÅŸ-Akhisar Belediyespor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

2- TFF 1. Lig'in 21. haftasÄ±na Boluspor-Ãœmraniyespor, ElazÄ±ÄŸspor-EskiÅŸehirspor ve BalÄ±kesirspor-BandÄ±rmaspor maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

3- Basketbol Ä°ntegral Forex TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda final maÃ§Ä± yapÄ±lacak.

4- Spor Toto 2. Lig'de 23'Ã¼ncÃ¼, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 26'ncÄ±, 2. ve 3. gruplarda ise 23'Ã¼ncÃ¼ hafta maÃ§larÄ± oynanacak.

5- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nin 18. haftasÄ±nda Adana ASKÄ°-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Galatasaray-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, FenerbahÃ§e-Bellona AGÃœ ve Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasÄ±nda Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ, Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasÄ±nda ise Halkbank-Afyon Belediye YÃ¼ntaÅŸ, Ä°negÃ¶l Belediyespor-Ziraat BankasÄ±, Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor, ÅžanlÄ±urfa Memleketspor-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango maÃ§larÄ± oynanacak.

7- Hentbol Erkekler SÃ¼per Lig'de 18'inci hafta maÃ§larÄ±nÄ±n tamamÄ±, Bayanlar SÃ¼per Lig'de ise 17'nci haftadan 1 maÃ§ yapÄ±lacak.

Â Ã–ZEL HABER

1- Ä°ngilizce dil eÄŸitiminde en pahalÄ± Ã¼lke Ä°ngiltere, en ucuz Kanada

- "Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°ngilizce Dil EÄŸitiminin Maliyeti AraÅŸtÄ±rmasÄ±"nda, en pahalÄ± adres aylÄ±k 3 bin 375 dolarla Ä°ngiltere, en ucuzu ise 2 bin 70 dolar ile Kanada oldu

- AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re Ä°ngiltere'de aylÄ±k Ä°ngilizce kurslarÄ±nÄ±n Ã¼creti 875 dolardan, konaklama ve yaÅŸam masraflarÄ± ise 2 bin 500 dolardan baÅŸlÄ±yor

- AylÄ±k kurs Ã¼cretlerinin 570 dolardan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Kanada'da ise bir Ã¶ÄŸrencinin konaklama ve yaÅŸam gideri ortalama bin 500 dolarÄ± buluyor

- Akare YurtdÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim FuarlarÄ± Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ AslÄ±han Ã–zenÃ§:

- "TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na dil eÄŸitimi iÃ§in giden Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 100 bin. TÃ¼rkiye, dÃ¼nyada yurt dÄ±ÅŸÄ±na en Ã§ok Ã¶ÄŸrenci gÃ¶nderen ilk 15 Ã¼lkeden biri"

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