Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™ndan Almanyaâ€™da 22 ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± ve 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in geldiÄŸi Almanya'daki temaslarÄ± Ã§erÃ§evesinde 22 ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±.
Almanya'da son Ã¼Ã§ gÃ¼nde yoÄŸun diplomasi trafiÄŸi yÃ¼rÃ¼ten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak etmek iÃ§in perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Bonn kentine geldi.
Ä°ki gÃ¼n sÃ¼ren toplantÄ±larda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma, gÃ¼venlik, barÄ±ÅŸÄ± koruma ve Afrika ile iÅŸ birliÄŸi gibi kÃ¼resel ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±nÄ±rken, Ã‡avuÅŸoÄŸlu toplantÄ± kapsamÄ±nda birÃ§ok ikili temasta bulundu.
Ä°lk olarak, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ã‡erÃ§eve SÃ¶zleÅŸmesi Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Espinosa Cantellano ile iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadele konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NorveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Borge Brende ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ile bir araya geldi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun AmerikalÄ± mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iliÅŸkiler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DEAÅž, PYD ve FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) ile mÃ¼cadele konularÄ± ele alÄ±ndÄ±.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland, Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano, Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Fumio KiÅŸida, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault, ÃœrdÃ¼n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Eymen es-Safadi ve Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Suriye'deki son geliÅŸmeler, ikili iliÅŸkiler, terÃ¶rle mÃ¼cadele ve bÃ¶lgesel geliÅŸmeler hakkÄ±nda fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, G-20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± marjÄ±nda cuma gÃ¼nÃ¼ ayrÄ±ca "Suriye FikirdaÅŸ Ãœlkeler ToplantÄ±sÄ±"na katÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bonn ÅŸehrinde Meksika, Endonezya, GÃ¼ney Kore, TÃ¼rkiye ve Avustralya'dan oluÅŸan ve TÃ¼rkiye'nin dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± MIKTA platformunun 9â€™uncu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na baÅŸkanlÄ±k etti.
Bonn'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™na katÄ±lmak Ã¼zere MÃ¼nihâ€™e geÃ§ti.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MÃ¼nihâ€™teki ilk gÃ¼nÃ¼nde Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif ve KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Erlan AbdÄ±ldayev ile bir araya geldi.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu dÃ¼n de MÃ¼nih'te Ã§ok sayÄ±da ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±.
Ä°lk Ã¶nce Lichtenstein DÄ±ÅŸiÅŸleri, EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Aurelia Frick ile bir araya gelen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ardÄ±ndan sÄ±rasÄ±yla Makedonya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikola Poposki, Almanya Federal Meclisi DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Norbert RÃ¶ttgen ve BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek Komiseri Filippo Grandi ile birer gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon PolitikasÄ± Komisyonu BaÅŸkanÄ± Aleksey PuÅŸkov, Avrupa Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans, HÄ±rvatistan DÄ±ÅŸ ve Avrupa Ä°ÅŸleri BakanÄ± Davor Ivo Stier, Fransa CumhuriyetÃ§iler Partisi Milletvekili Bruno Le Maire, Slovakya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Miroslav Lajcak ve Moldova BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Avrupa Entegrasyonu BakanÄ± Andrei Galbur ile bir araya geldi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra uluslararasÄ± geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.
MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±ndaki temaslarÄ±nÄ± bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼recek olan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, akÅŸam saatlerinde TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶necek.
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Barzani ile bir araya geldi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Gaziantepâ€™te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, baÅŸlatÄ±lan istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda istihdama destek sÃ¶zÃ¼ verip, sÃ¶zÃ¼nde durmayanlarÄ± ifÅŸa edeceÄŸini sÃ¶yledi
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Ã‡avuÅŸoÄŸlu, G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± iÃ§in geldiÄŸi Bonn'da 10 ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±, uluslararasÄ± gÃ¼venlik konferansÄ±na katÄ±lmak iÃ§in geÃ§tiÄŸi MÃ¼nih'te de 12 ikili toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
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