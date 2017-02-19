10:13, 19 Åžubat 2017 Pazar

FARC Ã¼yeleri silah bÄ±rakma alanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kolombiyaâ€™da, Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) Ã¼yelerininÂ tamamÄ±, barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi, silah bÄ±rakma ve topluma geri dÃ¶nme sÃ¼recinin baÅŸlamasÄ± iÃ§in toplanma alanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±.

Kolombiya YÃ¼ksek BarÄ±ÅŸ Komisyonu, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 7 bin FARC Ã¼yelerininÂ silah bÄ±rakma ve topluma geri dÃ¶nme sÃ¼recinin baÅŸlamasÄ± iÃ§in belirlenen 26 bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. AÃ§Ä±klamada, 3 hafta boyunca aralÄ±ksÄ±z sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n, BirleÅŸmiÅŸ Milletler AteÅŸkesi Ä°zleme ve DoÄŸrulama MekanizmasÄ±, Ulusal Polis TeÅŸkilatÄ± gibi kuruluÅŸlarÄ±n desteÄŸiyle sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Kolombiyaâ€™nÄ±n Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos da sosyal medya hesabÄ±ndan, "FARCâ€™Ä±n silah bÄ±rakma ve topluma geri dÃ¶nmesi iÃ§in belirlenen alanlara ulaÅŸmasÄ± tarihi bir geliÅŸme. BarÄ±ÅŸÄ±n ilerlediÄŸini gÃ¶steren herkese teÅŸekkÃ¼rler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BM Kolombiya Misyon Åžefi Jean Arnault da gecikmelere raÄŸmen FARC Ã¼yelerinin bÃ¶lgelere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. 1 Mart itibarÄ±yla silah bÄ±rakma iÅŸlemlerinin baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Arnault, silahlarÄ±n depolanacaÄŸÄ± alanlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n hala hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belitti.

Ãœlkede 2 Ekim 2016'da hÃ¼kÃ¼met ile FARC arasÄ±nda imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± halk oylamasÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 13 milyon KolombiyalÄ±nÄ±n oy kullandÄ±ÄŸÄ± referandumda yÃ¼zde 50,24 "hayÄ±r" yanÄ±tÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

KÃ¼ba'nÄ±n baÅŸkenti Havana'da yeniden masaya oturan taraflarÄ±n uzun gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan 12 KasÄ±m 2016'da vardÄ±ÄŸÄ± yeni barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±, 24 KasÄ±m 2016'da Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafÄ±ndan imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

NÃ¼fusu 48 milyonu aÅŸan Latin Amerika Ã¼lkesi Kolombiya'da yarÄ±m yÃ¼zyÄ±ldan fazla sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸ, 260 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kiÅŸinin gÃ¶Ã§ etmesine neden olmuÅŸtu.