10:29, 19 Åžubat 2017 Pazar

Okyanuslar Ã§Ã¶p doluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Alfred Wegener EnstitÃ¼sÃ¼ araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± Arktik Okyanusu'nun deniz yataÄŸÄ±ndaki Ã§Ã¶p miktarÄ±nÄ±n oldukÃ§a fazla olduÄŸunu tespit ettiler. Plastik poÅŸetler, aÄŸlar ve cam parÃ§alarÄ± deniz canlÄ±larÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit ediyor.

Derin denizde bulunan Ã§Ã¶plerle ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bilimsel araÅŸtÄ±rmada araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Melanie Bergmann ve Mine Banu TekmanÂ endiÅŸe verici bulgulara ulaÅŸtÄ±.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar 2 bin 500 metre derinlikte bulunan okyanus yÃ¼zeyini gÃ¶zlemleyebilmek iÃ§in elle Ã§ekilir bir kamera kullanmayÄ± tercih ettiler. Bu derinlikte dahi ciddi miktarda bir Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na rastladÄ±lar.

Avrupa BirliÄŸi Ã§evresel sorumluluk bakÄ±mÄ±ndan Ã¶ncÃ¼ kabul ediliyor. Buna raÄŸmen AB plastik Ã§Ã¶pÃ¼nÃ¼n yalnÄ±zca yÃ¼zde 25'ini geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me tabi tutuyor. GÃ¼nlÃ¼k plastik Ã§Ã¶pÃ¼mÃ¼z maalesef genellikle denizin dibinde birikiyor.

Deniz ve okyanuslarÄ±n kirletilmesinde en bÃ¼yÃ¼k rollerden biriniyse balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ oynuyor. Okyanusta bulunan Ã§Ã¶pler arasÄ±nda plastik aÄŸlara rastlanÄ±lmasÄ± yaygÄ±n bir durum. Bu maddeler deniz canlÄ±larÄ± iÃ§in ciddi hayatiÂ riskler teÅŸkil ediyor.

Plastik bir poÅŸetin doÄŸada Ã§Ã¶zÃ¼nmesi 20 yÄ±l sÃ¼rÃ¼yor. Plastik ÅŸiÅŸelerinse 450. KaldÄ± ki bu sÃ¼reÃ§ denizin derinliklerindeki gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± ve oksijen eksikliÄŸinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ daha bile fazla zaman alÄ±yor.

Ve iÅŸler daha da kÃ¶tÃ¼ye gitmekte. Bilim insanlarÄ± 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana denizlerde bulunan Ã§Ã¶p miktarÄ±nda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir artÄ±ÅŸ meydana geldiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

GÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi sorunun kÃ¶keninde insan var. Sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§inse yaÅŸam tarzlarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmemiz gerekiyor. ÃœrettiÄŸimiz atÄ±ÄŸÄ±n miktarÄ±nÄ± azaltmak ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n Ã¶nemiyle ilgili bilinÃ§liliÄŸi artÄ±rmak denizlerimizi temiz tutmak iÃ§in atabileceÄŸimiz ilk ve en Ã¶nemli adÄ±m.