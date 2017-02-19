10:46, 19 Åžubat 2017 Pazar

Nokia 3310 geri dÃ¶nÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nokia, belki de tarihin en sevilen ve en direnÃ§li telefonu olan 3310'u yeniden piyasaya sÃ¼recek.

Mobil telefonlarÄ±n modern Ã§aÄŸÄ±nÄ± baÅŸlatan modellerden olan 3310, Ã§ok uzun pil Ã¶mrÃ¼ saÄŸlamasÄ± ve neredeyse parÃ§alanamaz, saÄŸlam bir kasaya sahip olmasÄ± sebebiyle yeniden satÄ±lacak.

Ä°nsanlarÄ±n gÃ¼venilir bir telefon olarak kullandÄ±ÄŸÄ± bu modeli, Â akÄ±llÄ± telefonlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda gÃ¼venilir bir alternatif olarak taÅŸÄ±masÄ± planlanÄ±yor.