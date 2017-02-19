Kosova'da Türk bayrağına hakarete 3 gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova'da emniyet görevlileri, Bağımsızlık Günü nedeniyle bir ışıklandırma direğinde asılı Türk bayrağına yapılan çirkin saldırı nedeniyle üç kişiyi gözaltına aldı.
Bu haberi açıklayan Prizren Polis Karakolu Müdürü Haris Dida, dünkü kutlamalarda başka herhangi bir olayın yaşanmadığını söyledi.
Dida, “Türk bayrağına zarar verilmesi dışında en küçük herhangi diğer bir olay yaşanmadı. Yapılan soruşturma sonucu kimliği belirlenen üç kişi gözaltına alındı ve bunlarla ilgili işlemler devam ediyor.” açıklaması yaptı.
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