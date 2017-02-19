Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:28, 19 Şubat 2017 Pazar
Balkanlar
10:58, 19 Şubat 2017 Pazar

  • Paylaş
Kosova'da Türk bayrağına hakarete 3 gözaltı
Kosova'da Türk bayrağına hakarete 3 gözaltı

Kosova'da Türk bayrağını indirip yırtan 3 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova'da emniyet görevlileri, Bağımsızlık Günü nedeniyle bir ışıklandırma direğinde asılı Türk bayrağına yapılan çirkin saldırı nedeniyle üç kişiyi gözaltına aldı.

Bu haberi açıklayan Prizren Polis Karakolu Müdürü Haris Dida, dünkü kutlamalarda başka herhangi bir olayın yaşanmadığını söyledi.

Dida, “Türk bayrağına zarar verilmesi dışında en küçük herhangi diğer bir olay yaşanmadı. Yapılan soruşturma sonucu kimliği belirlenen üç kişi gözaltına alındı ve bunlarla ilgili işlemler devam ediyor.” açıklaması yaptı.



İlgili Konular Kosova
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Güney Sudan'da ordudan istifalar
Güney Sudan'da ordudan istifalar

Güney Sudan'da hükümeti etnik ön yargı ve yolsuzlukla suçlayan üst düzey askeri yetkililer görevlerini bıraktı
Musul'da 3 köy DEAŞ'tan geri alındı
Musul'da 3 köy DEAŞ'tan geri alındı

Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması için başlatılan operasyonda Irak güvenlik güçleri, üç köyde daha kontrolü sağladı
Afganistan-Pakistan sınırında roket mermileri
Afganistan-Pakistan sınırında roket mermileri

Afganistan, Pakistan ordusunun son iki günde Afganistan'ın sınır vilayetlerine 375 roket mermisi attığını açıkladı
Arakanlılar ailelerini almak için evlerine dönüyor
Arakanlılar ailelerini almak için evlerine dönüyor

Myanmar hükümetinin baskılarından kaçan Arakanlı Müslümanlar ailelerini alıp götürmek için geri dönmeye başladı
Bosna Hersek'te seçmenler yeniden sandık başında
Bosna Hersek'te seçmenler yeniden sandık başında

Stolac halkı, 2 Ekim'de yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından bugün yeniden oy kullanıyor
Çin Kuzey Kore'den kömür ithalatını askıya aldı
Çin, Kuzey Kore'den kömür ithalatını askıya aldı

Çin, Kuzey Kore’den kömür ithalatını geçici olarak durdurdu.
İngilizce dil eğitiminde maliyetler belli oldu
İngilizce dil eğitiminde maliyetler belli oldu

İngilizce dil eğitiminde en pahalı ülke İngiltere, en ucuz Kanada
Ünlüler down sendromlular için bir araya geldi
Ünlüler down sendromlular için bir araya geldi

Hunny Bunny Çocuk Şenliği'ne katılan ünlüler, down sendromlulara destek verdi.
Endonezya'da 4 kişiye uyuşturucudan idam cezası
Endonezya'da 4 kişiye uyuşturucudan idam cezası

Endonezya’da 4 kişi uyuşturucu kaçakçılığından idam cezasına çarptırıldı.
Kosova'da Türk bayrağına hakarete 3 gözaltı
Kosova'da Türk bayrağına hakarete 3 gözaltı

Kosova'da Türk bayrağını indirip yırtan 3 kişi gözaltına alındı
Nokia 3310 geri dönüyor
Nokia 3310 geri dönüyor

2000'li yılların başında milyonlarca kişi tarafından kullanılan efsane Nokia 3310 modeli geri dönüyor.
Okyanuslar çöp doluyor
Okyanuslar çöp doluyor

2 bin 500 metre derinlikte bulunan okyanus yüzeyinin gözlemlenmesinin ardından bu derinlikte ciddi miktarda bir çöp yığınına rastlandı
FARC üyeleri silah bırakma alanlarına ulaştı
FARC üyeleri silah bırakma alanlarına ulaştı

Kolombiya’da Yüksek Barış Komisyonu, yaklaşık 7 bin FARC üyesinin silah bırakma alanlarına ulaştığını açıkladı
Fransa'da polise yönelik protestolar hız kesmiyor
Fransa'da polise yönelik protestolar hız kesmiyor

Fransa'da polisin bir gence copla cinsel saldırıda bulunması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.
Musul'un batısına operasyon başladı
Musul'un batısına operasyon başladı

Irak Başbakanı, Musul'un batı yakasını DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik operasyonun başladığını açıkladı
El Bab'dan kaçan Suriyelilere yardım FOTO
El Bab'dan kaçan Suriyelilere yardım | FOTO

İnsani Yardım Vakfı, Bab'daki DEAŞ zulmünden kaçarak çevre köylere yerleşen 150 Suriyeli aileye yardımda bulundu

Haberler

"Bağımsız" Kosova 9 yaşında
quot Bağımsız quot Kosova 9 yaşında

İvanovic Kosova'da yeniden yargılanacak
İvanovic Kosova'da yeniden yargılanacak

Kosova-Sırbistan arasında yeni sınır kapısı açılacak
Kosova-Sırbistan arasında yeni sınır kapısı açılacak

Mitroviça’da toplu mezar kazı çalışmaları başlıyor
Mitroviça da toplu mezar kazı çalışmaları başlıyor

Everest'in tepesine Kosova bayrağı dikilecek
Everest'in tepesine Kosova bayrağı dikilecek

Kosova ve Sırbistan 'duvar'ın yıkılmasından memnun
Kosova ve Sırbistan 'duvar'ın yıkılmasından memnun

Kosova'dan Sırp bakanın ziyaret talebine ret
Kosova'dan Sırp bakanın ziyaret talebine ret

Erdoğan'dan Kosovalı öğrencilere: Ülkenize yardımcı olun
Erdoğan'dan Kosovalı öğrencilere Ülkenize yardımcı olun






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 