11:13, 19 Åžubat 2017 Pazar

Endonezya'da 4 kiÅŸiye uyuÅŸturucudan idam cezasÄ±





Endonezyaâ€™da 4 kiÅŸi uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Endonezya'da baÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n batÄ±sÄ±nda bulunan Tangerang kentindeki bÃ¶lge mahkemesi, uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan suÃ§lu bulunan biri Endonezya Ã¼Ã§Ã¼ Tayvan vatandaÅŸÄ± 4 kiÅŸiyi idama mahkum etti. Jakarta Post gazetesinin haberine gÃ¶re, mahkeme, sanÄ±klar iÃ§in herhangi bir hafifletici neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve suÃ§larÄ±nÄ±n mahkemece kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Polisin mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda, sanÄ±klar 60 kilogram uyuÅŸturucuyla yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Endonezya hÃ¼kÃ¼meti, uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelede aldÄ±ÄŸÄ± sert Ã¶nlemlerle tanÄ±nÄ±yor. Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo, 2014 yÄ±lÄ±nda gÃ¶reve geldiÄŸinden bu yana uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ 28 kiÅŸi idam edildi. Endonezya'da 2015â€™te iki Avustralya vatandaÅŸÄ±nÄ±n uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan idam edilmesi, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkileri de durma noktasÄ±na getirmiÅŸti.

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