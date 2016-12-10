Endonezya'da 4 kiÅŸiye uyuÅŸturucudan idam cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Endonezya'da baÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n batÄ±sÄ±nda bulunan Tangerang kentindeki bÃ¶lge mahkemesi, uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan suÃ§lu bulunan biri Endonezya Ã¼Ã§Ã¼ Tayvan vatandaÅŸÄ± 4 kiÅŸiyi idama mahkum etti.
Jakarta Post gazetesinin haberine gÃ¶re, mahkeme, sanÄ±klar iÃ§in herhangi bir hafifletici neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve suÃ§larÄ±nÄ±n mahkemece kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Polisin mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda, sanÄ±klar 60 kilogram uyuÅŸturucuyla yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Endonezya hÃ¼kÃ¼meti, uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelede aldÄ±ÄŸÄ± sert Ã¶nlemlerle tanÄ±nÄ±yor. Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo, 2014 yÄ±lÄ±nda gÃ¶reve geldiÄŸinden bu yana uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ 28 kiÅŸi idam edildi.
Endonezya'da 2015â€™te iki Avustralya vatandaÅŸÄ±nÄ±n uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan idam edilmesi, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkileri de durma noktasÄ±na getirmiÅŸti.
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼meti etnik Ã¶n yargÄ± ve yolsuzlukla suÃ§layan Ã¼st dÃ¼zey askeri yetkililer gÃ¶revlerini bÄ±raktÄ±
Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonda Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¼Ã§ kÃ¶yde daha kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±
Afganistan, Pakistan ordusunun son iki gÃ¼nde Afganistan'Ä±n sÄ±nÄ±r vilayetlerine 375 roket mermisi attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin baskÄ±larÄ±ndan kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar ailelerini alÄ±p gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±
Stolac halkÄ±, 2 Ekim'de yapÄ±lan yerel seÃ§imlerin iptal edilmesinin ardÄ±ndan bugÃ¼n yeniden oy kullanÄ±yor
Ã‡in, Kuzey Koreâ€™den kÃ¶mÃ¼r ithalatÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durdurdu.
Ä°ngilizce dil eÄŸitiminde en pahalÄ± Ã¼lke Ä°ngiltere, en ucuz Kanada
Hunny Bunny Ã‡ocuk ÅženliÄŸi'ne katÄ±lan Ã¼nlÃ¼ler, down sendromlulara destek verdi.
Endonezyaâ€™da 4 kiÅŸi uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Kosova'da TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± indirip yÄ±rtan 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan kullanÄ±lan efsane Nokia 3310 modeli geri dÃ¶nÃ¼yor.
2 bin 500 metre derinlikte bulunan okyanus yÃ¼zeyinin gÃ¶zlemlenmesinin ardÄ±ndan bu derinlikte ciddi miktarda bir Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na rastlandÄ±
Kolombiyaâ€™da YÃ¼ksek BarÄ±ÅŸ Komisyonu, yaklaÅŸÄ±k 7 bin FARC Ã¼yesinin silah bÄ±rakma alanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'da polisin bir gence copla cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ± sonrasÄ± baÅŸlayan polis ÅŸiddeti karÅŸÄ±tÄ± protestolar devam ediyor.
Irak BaÅŸbakanÄ±, Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmaya yÃ¶nelik operasyonun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Bab'daki DEAÅž zulmÃ¼nden kaÃ§arak Ã§evre kÃ¶ylere yerleÅŸen 150 Suriyeli aileye yardÄ±mda bulundu