11:29, 19 Åžubat 2017 Pazar

DoÄŸu Karadeniz'de 79 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m yok





Giresun'da 26, Rize'de 53 kÃ¶y ile ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Giresun'da 26, Rize'de 53 kÃ¶yÃ¼n yolu, kar nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± bulunuyor. Giresun ve Rize'de, ulaÅŸÄ±ma kapanan mahalle ve kÃ¶y yollarÄ±nÄ± aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Giresun Ä°l Ã–zel Ä°daresinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± Bulancak'ta 3, Ã‡anakÃ§Ä±'da 1, Dereli'de 14, Espiye'de 2, KeÅŸap'ta 1, Tirebolu'da 2 ve YaÄŸlÄ±dere'de de 3 olmak Ã¼zere 26 kÃ¶y yolunun ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, kapalÄ± kÃ¶y yollarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. RÄ°ZE Rize'de kar dolayÄ±sÄ±yla 53 kÃ¶yle ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor. Ä°l Ã–zel Ä°daresinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ArdeÅŸen'de 7, Ã‡amlÄ±hemÅŸin'de 11, Ã‡ayeli'nde 10, HemÅŸin'de 1, Ä°kizdere'de 8, Kalkandere'de 1 ve Pazar'da 15 olmak Ã¼zere 53 kÃ¶y yolunun ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. KapalÄ± yollarÄ±n ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ä°l Ã–zel Ä°dare MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± karla mÃ¼cadele ekiplerince Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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