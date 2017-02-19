DoÄŸu Karadeniz'de 79 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Giresun'da 26, Rize'de 53 kÃ¶yÃ¼n yolu, kar nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± bulunuyor.
Giresun ve Rize'de, ulaÅŸÄ±ma kapanan mahalle ve kÃ¶y yollarÄ±nÄ± aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.
Giresun Ä°l Ã–zel Ä°daresinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± Bulancak'ta 3, Ã‡anakÃ§Ä±'da 1, Dereli'de 14, Espiye'de 2, KeÅŸap'ta 1, Tirebolu'da 2 ve YaÄŸlÄ±dere'de de 3 olmak Ã¼zere 26 kÃ¶y yolunun ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, kapalÄ± kÃ¶y yollarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
RÄ°ZE
Rize'de kar dolayÄ±sÄ±yla 53 kÃ¶yle ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor.
Ä°l Ã–zel Ä°daresinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ArdeÅŸen'de 7, Ã‡amlÄ±hemÅŸin'de 11, Ã‡ayeli'nde 10, HemÅŸin'de 1, Ä°kizdere'de 8, Kalkandere'de 1 ve Pazar'da 15 olmak Ã¼zere 53 kÃ¶y yolunun ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
KapalÄ± yollarÄ±n ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ä°l Ã–zel Ä°dare MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± karla mÃ¼cadele ekiplerince Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Barzani ile bir araya geldi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Gaziantepâ€™te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, baÅŸlatÄ±lan istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda istihdama destek sÃ¶zÃ¼ verip, sÃ¶zÃ¼nde durmayanlarÄ± ifÅŸa edeceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°stanbul'un GaziosmanpaÅŸa ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, uyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 65 kiÅŸiden 62'si tutuklandÄ±.
AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Suriye, BangladeÅŸ ve Pakistan uyruklu 49 kiÅŸi yakalandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile MÃ¼nih'te TSÄ° 13.30'da bir araya gelecek.
FETÃ– Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda, meslekten ihraÃ§ edilen 6 emniyet personeli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± iÃ§in geldiÄŸi Bonn'da 10 ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±, uluslararasÄ± gÃ¼venlik konferansÄ±na katÄ±lmak iÃ§in geÃ§tiÄŸi MÃ¼nih'te de 12 ikili toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 180'inci gÃ¼nÃ¼nde, DEAÅž'a ait 52 hedef karadan ve havadan vuruldu
DÃœ Merkez KÃ¼tÃ¼phanesi bÃ¼nyesinde DiyarbakÄ±r'Ä± anlatan 5 bin kitabÄ±n bulunduÄŸu "Diyarbekir KitaplÄ±ÄŸÄ±" oluÅŸturuldu.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ile FETÃ– ile mÃ¼cadele ve Fetullah GÃ¼len'in iadesi konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ã–zhan, Ermenistanâ€™Ä±n dÃ¼zenlenmeyi planladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde referanduma iliÅŸkin, "UluslararasÄ± hukuk ilkelerinin ihlali anlamÄ±na gelen bu giriÅŸimi ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, prensipte anlaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda TÃ¼rkiye'nin Rakka'da doÄŸrudan operasyona girmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. "Askeri varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olacak ancak taktik destek vereceÄŸiz" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin PYD ile hareket etmesinin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde, her ikisi de gÃ¼cÃ¼nÃ¼ milletten alan ve yÃ¼rÃ¼tme Ã¼zerinde geniÅŸ yetkilere sahip iki yÃ¶netici olmaz, aynÄ± anda olmaz. Yetki hangisindeyse diÄŸeri semboliktir. TÃ¼rkiye'yi zaten geri gÃ¶tÃ¼ren bu olmuÅŸtur" dedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, AÄŸÄ±n KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n tamamlanmasÄ±yla birlikte ElazÄ±ÄŸ'dan AÄŸÄ±n ilÃ§esine ulaÅŸÄ±mÄ±n 44 kilometre kÄ±saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Ä°stanbul-Toronto seferini yapmaya hazÄ±rlanan THY'nin tarifeli uÃ§aÄŸÄ±nda, tuvalet duvarÄ±nda "bomba" yazÄ±lÄ± not bulunmasÄ± nedeniyle gÃ¼venlik prosedÃ¼rÃ¼ gereÄŸince arama yapÄ±lÄ±yor