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14:28, 19 Åžubat 2017 Pazar
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11:37, 19 Åžubat 2017 Pazar

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Ä°hraÃ§ edilen 6 emniyet personeline FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±
Ä°hraÃ§ edilen 6 emniyet personeline FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±

FETÃ– Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda, meslekten ihraÃ§ edilen 6 emniyet personeli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sivas merkezli 16 ildeki, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, meslekten ihraÃ§ edilen 6 emniyet personeli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Sivas Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda Samsun, Amasya ve Tokat'ta ÅŸÃ¼pheliler Y.K, H.T, B.A, M.G, V.K. ve Ä°.Y. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak, Sivas Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirildi. AynÄ± operasyon kapsamÄ±nda daha Ã¶nce Adana'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan M.T. de Sivas'a getirildi.

Sivas merkezli Ankara, Ä°stanbul, KÄ±rÅŸehir, AydÄ±n, KÃ¼tahya, Kayseri, Konya, Samsun, KahramanmaraÅŸ, Erzincan, Isparta, KÄ±rÄ±kkale, Yozgat, Bursa ve MuÄŸla'da baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Sivas Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Polis Meslek YÃ¼ksekokulunda gÃ¶revliyken Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile meslekten ihraÃ§ edilen, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 80 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti.

Daha Ã¶nce iÅŸlemleri tamamlanan 53 zanlÄ± tutuklanmÄ±ÅŸ, 20 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶zaltÄ±ndaki 7 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rerken, firari 6 zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

BÃ¶ylece Sivas merkezli 16 ilde baÅŸlatÄ±lan operasyondaki il sayÄ±sÄ± 18'e, hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lan ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ± ise 86'ya yÃ¼kselmiÅŸ oldu.

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Ä°lgili Konular Sivas FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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